Göztepe Boluspor'u mağlup ederek Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaştı

Türkiye'nin futbol arenasında heyecanın bir an olsun dinmediği Trendyol 1. Lig'de, Göztepe'nin yükselişi sürüyor. İzmir temsilcisi, 25. hafta müsabakalarında Boluspor'u ağırladı ve sahadan 2-0'lık zaferle ayrıldı. Bu kritik galibiyet, Göztepe'nin Süper Lig'e yükselme yolundaki iddiasını perçinlerken, takımın moralini de zirveye taşıdı.

Puan tablosunda öne geçiş

Göztepe, rakibi Kocaelispor'un puan kaybettiği bu haftada, Boluspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 52'ye yükselterek liderliğini sağlamlaştırdı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleşen mücadelede sarı-kırmızılıların yeni transferi Romulo'nun attığı iki gol, taraftarları mest etti ve Brezilyalı golcü, İzmir ekibi adına ilk gollerini kaydetti. Kocaelispor ile aradaki puan farkını 7'ye çıkaran Göztepe, Süper Lig'e doğru emin adımlarla ilerliyor.

"Rehavete yer yok"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, takımının bu başarısının ardından yaptığı açıklamada, disiplinli çalışmanın önemine vurgu yaptı. Stoilov, takımının performansından memnun olduğunu belirtirken, ligin kalan bölümünde daha da iyi oynamak için var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti. Tecrübeli teknik adam, ligdeki rekabetin yoğunluğuna dikkat çekerek, her maçın kritik önem taşıdığını vurguladı.

Dış sahada rakip tanımıyor

Göztepe, bu sezon dış sahada sergilediği performansla da dikkat çekiyor. İzmir ekibi, deplasmanda oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 2 mağlubiyet alarak bu alanda 26 puan topladı ve ligin en çok puan toplayan takımı oldu. Bu başarı, Göztepe'nin zorlu deplasmanlarda dahi rakiplerine üstünlük kurabilme kapasitesini gösteriyor.

Önümüzdeki hedef: Şanlıurfaspor maçı

Göztepe'nin bir sonraki durağı, hafta sonu oynanacak olan Şanlıurfaspor deplasmanı olacak. İzmir temsilcisi, bu zorlu karşılaşmayı da kazanarak Süper Lig yolundaki mücadelesini sürdürmek istiyor. Şanlıurfaspor maçı, Göztepe için ligin kalan bölümünde nasıl bir performans sergileyeceğinin de bir göstergesi olacak.