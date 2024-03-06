Yedigöller, Bolu, Düzce ve Zonguldak yolundan gelen ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

Yedigöller Yolu Yeniden Açıldı

Bolu'nun dünya çapında ün kazanmış milli parkı Yedigöller'e giden 42 kilometrelik yol, kış mevsiminin başlarında kapandıktan sonra dört ay süren bir bekleyişin ardından nihayet ulaşıma açıldı. Bu gelişme, doğa tutkunları ve yerel turizm için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Ancak, yolun bazı bölümlerinde hala bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği, bu durumun ziyaretçileri şaşırttığı belirtiliyor.

Heyelan Sonrası Yol Açılıyor

Geçtiğimiz kış, beş farklı bölgede meydana gelen heyelanlar nedeniyle hasar gören Yedigöller-Bolu bağlantı yolu, Bolu İl Özel İdaresi'nin yoğun çabaları sonucu yarım yamalak da olsa trafiğe açıldı. Bu süreçte, yolun Bolu girişine konulan "yol kapalı" tabelaları, sürücülere yolun durumu hakkında bilgi vermek için kullanıldı.

Ulaşım Krizine Son

Bolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'na ulaşım sağlayan üç ana yolun aynı anda kapalı olması, geçmişte büyük bir ulaşım krizine neden olmuştu. Bolu-Yedigöller, Mengen-Yedigöller ve Devrek-Yedigöller güzergahları, yaşanan doğal afetler nedeniyle uzun süre kullanılamaz hale gelmişti. Bu zorlu dönemin ardından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü'nün yolun açık olduğunu duyurması, birçok doğa severi mutlu etti.

Yedigöller'e Yolculuk Başlıyor

Uzun bir aradan sonra Yedigöller-Bolu yolu tekrar açılarak, doğa severler için büyük bir müjde olarak geldi. Yolun güvenli olduğunun belirtilmesi ve bakım onarım gerektiren bölümler üzerinde çalışmaların devam etmesi, ziyaretçilerin güven içinde parka ulaşmalarını sağlıyor. Ayrıca, Mengen-Yedigöller ve Devrek-Yedigöller yollarının da kısa sürede hizmete girmesi bekleniyor, bu da Bolu'nun turizmine büyük bir katkı sağlayacak.

Yedigöller Milli Parkı'nın yeniden ulaşıma açılması, doğa tutkunları için beklenen bir haberdi. Bu gelişme, hem bölge halkının hem de uzaktan gelecek ziyaretçilerin doğayla iç içe kaliteli zaman geçirebilecekleri anlamına geliyor. Yedigöller, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen eşsiz manzaralarıyla, ziyaretçilerini bekliyor.