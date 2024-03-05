Boluspor'u yenen Göztepe'nin yeni kahramanı

Göztepe'nin yeni transferi Romulo Cardoso, Trendyol 1. Lig'de fırtına gibi esiyor. Club Athletico Paranaense'den kiralanan 22 yaşındaki Brezilyalı forvet, sarı-kırmızılı takıma hızlı bir giriş yaptı. Göztepe'nin ara transfer döneminde forvet hattına yaptığı kritik takviye, takımın gol yollarındaki verimliliğini artırdı. Göztepe'nin golcü oyuncusu Romulo, çıktığı ilk dört maçta 3 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

4 maçta 5 gol katkısı

Romulo, Göztepe formasıyla çıktığı ilk maçında Bandırmaspor'a karşı 28 dakikada 1 gol ve 1 asist yaparak etkileyici bir başlangıç yaptı. Takip eden maçlarda da formunu koruyan Romulo, Adanaspor karşılaşmasında bir asist ve Boluspor mücadelesinde iki golle oyunun kaderini belirledi. Bu performansıyla Romulo, Göztepe'nin atak gücüne büyük katkı sağladı ve takımın ligdeki konumunu güçlendirdi.

Taraftarın yeni gözdesi

Göztepe'nin 2-0 galibiyetiyle sonuçlanan Boluspor maçında Romulo, sahne aldı ve maçın yıldızı oldu. İki golü de bu karşılaşmada kaydeden Brezilyalı oyuncu, Göztepe taraftarlarının sevgilisi haline geldi. Maç sonunda taraftarlar, Romulo'yu tribünlere çağırarak ondan "üçlü" çektirmesini istedi. Romulo'nun bu isteği karşılaması, taraftarla olan bağını daha da güçlendirdi ve onu İzmir ekibinin yeni sembol isimlerinden biri haline getirdi.

Göztepe'nin golcü transfer stratejisi

Sezon başında Mame Diouf ve Kubilay Kanatsızkuş gibi isimleri kadrosuna katan ancak beklenen verimi alamayan Göztepe, ara transfer döneminde Romulo ile forvet hattını güçlendirdi. Bu stratejik hamle, takımın gol üretme kapasitesini artırarak ligde daha rekabetçi bir konuma gelmesini sağladı.