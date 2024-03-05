- Spor

Boluspor'u yenen Göztepe'nin yeni kahramanı

Göztepe'nin yeni transferi Romulo Cardoso, 4 maçta 5 gole doğrudan katkı sağlayarak dikkat çekiyor. Brezilyalı forvetin performansı ve taraftarla etkileşimi, onu İzmir'in gözdesi yaptı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Boluspor'u yenen Göztepe'nin yeni kahramanı mask
Boluspor'u yenen Göztepe'nin yeni kahramanı
Boluspor'u yenen Göztepe'nin yeni kahramanı
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Göztepe'nin yeni transferi Romulo Cardoso, Trendyol 1. Lig'de fırtına gibi esiyor. Club Athletico Paranaense'den kiralanan 22 yaşındaki Brezilyalı forvet, sarı-kırmızılı takıma hızlı bir giriş yaptı. Göztepe'nin ara transfer döneminde forvet hattına yaptığı kritik takviye, takımın gol yollarındaki verimliliğini artırdı. Göztepe'nin golcü oyuncusu Romulo, çıktığı ilk dört maçta 3 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Boluspor'u yenen Göztepe'nin yeni kahramanı

4 maçta 5 gol katkısı

Romulo, Göztepe formasıyla çıktığı ilk maçında Bandırmaspor'a karşı 28 dakikada 1 gol ve 1 asist yaparak etkileyici bir başlangıç yaptı. Takip eden maçlarda da formunu koruyan Romulo, Adanaspor karşılaşmasında bir asist ve Boluspor mücadelesinde iki golle oyunun kaderini belirledi. Bu performansıyla Romulo, Göztepe'nin atak gücüne büyük katkı sağladı ve takımın ligdeki konumunu güçlendirdi.

Boluspor'u yenen Göztepe'nin yeni kahramanı

Taraftarın yeni gözdesi

Göztepe'nin 2-0 galibiyetiyle sonuçlanan Boluspor maçında Romulo, sahne aldı ve maçın yıldızı oldu. İki golü de bu karşılaşmada kaydeden Brezilyalı oyuncu, Göztepe taraftarlarının sevgilisi haline geldi. Maç sonunda taraftarlar, Romulo'yu tribünlere çağırarak ondan "üçlü" çektirmesini istedi. Romulo'nun bu isteği karşılaması, taraftarla olan bağını daha da güçlendirdi ve onu İzmir ekibinin yeni sembol isimlerinden biri haline getirdi.

Boluspor'u yenen Göztepe'nin yeni kahramanı

Göztepe'nin golcü transfer stratejisi

Sezon başında Mame Diouf ve Kubilay Kanatsızkuş gibi isimleri kadrosuna katan ancak beklenen verimi alamayan Göztepe, ara transfer döneminde Romulo ile forvet hattını güçlendirdi. Bu stratejik hamle, takımın gol üretme kapasitesini artırarak ligde daha rekabetçi bir konuma gelmesini sağladı.

Boluspor'u yenen Göztepe'nin yeni kahramanı

# boluspor, izmir

05 Mar 2024 - 15:17 İzmir- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL