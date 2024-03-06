Bolu'da 2024 Ramazan Ayı hazırlıkları tamamlandı

Hoşgeldin, Ey Şehr-i Ramazan

Bolu İl Müftülüğü, İslam aleminin en kutsal aylarından biri olan Ramazan Ayı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Hüseyin Demirtaş liderliğindeki Müftülük, "Hoşgeldin, Ey Şehr-i Ramazan" teması altında bir dizi etkinlik ve programı duyurdu. 2024 Ramazan Ayı, 11 Mart 2024'te başlayacak ve bir ay sürecek. Bu dönem boyunca, Bolu halkına yönelik manevi bir atmosferin yanı sıra çeşitli ibadet ve sosyal etkinlikler sunulacak.

Ramazan Ayının önemi ve teması

Ramazan Ayı, Müslümanlar için özel bir aydır. İbadet, ruhsal arınma ve toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşır. 2024 yılının teması "Ramazan ve Ahiret Bilinci" olarak belirlendi. Bu tema, Ramazan boyunca vaaz ve sohbetlerde detaylı bir şekilde işlenecek.

İbadetler ve etkinlikler

Bolu İl Müftülüğü, Ramazan Ayı boyunca çeşitli ibadet ve etkinlikler düzenleyecek. Bunlar arasında oruç tutma, sahur, iftar, teravih namazı, mukabele ve sadaka-i fitır gibi ibadetler bulunmaktadır. Ayrıca, Hatimle Teravih Namazı, Enderun Teravihi gibi özel ibadetler ve iftar programları, mukabele programları, ALO 190 Fetva hattı gibi hizmetler de sunulacak.

Sosyal ve kültürel aktiviteler

Ramazan Ayı, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklerle de doludur. Bolu İl Müftülüğü, kadınlara, çocuklara ve yaşlılara yönelik özel iftar programları, Diyanet Gençlik Merkezleri'nde öğrencilere yönelik etkinlikler ve Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'nde danışmanlık hizmetleri gibi çeşitli sosyal etkinlikler düzenleyecek.

Dijital Kaynaklar ve Bilgilendirme:

Bolu İl Müftülüğü, Ramazan Ayı boyunca dini bilgilendirme ve eğitim için çeşitli dijital platformlar sunacak. Dini yayınlar, Kur'an-ı Kerim, namaz vakitleri ve İslam ansiklopedisi gibi kaynaklara online erişim sağlanacak. Ayrıca, zekat hesaplama ve dini bilgilenme için özel siteler de halkın hizmetine sunuldu.

Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Ramazan Ayı'nın barış, huzur ve manevi bereketle dolu geçmesini dileyerek Bolu halkının bu mübarek aydan en iyi şekilde faydalanabilmesi için prgramların yapıldığını kaydetti. Müftülük, Ramazan Ayı'nın tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ederek tüm Bolu halkını bu programlara katılmaya davet etti