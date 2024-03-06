 İzzet Baba’nın Bolu’ya kazandırdıkları

İzzet Baysal'ın Bolu'ya armağanları

"Bolu'nun Babası" olarak anılan İzzet Baysal, sadece Bolu'nun değil, Türkiye'nin de gurur kaynağı. Peki, İzzet Baysal ve onun kurduğu vakıf, Bolu'ya hangi eserleri kazandırdı ve bu eserler neden bu kadar önemli?

Aile bireylerinin de katkıları

İzzet Baysal'ın hayırseverlik ruhu, ailesine de sirayet etmiş durumda. Yeğenleri Ahmet Baysal ve Mebrure Bağışgil, eşleri Solmaz Baysal ve İlhan Bağışgil ile birlikte Bolu'ya çeşitli eserler kazandırmaya devam ediyor. Bu aile bireylerinin de katkılarıyla Bolu, her geçen gün daha da gelişiyor ve güzelleşiyor.

EĞİTİM TESİSLERİ

1-Bolu Belediyesi Nafize Baysal Kreşi, (donanımlı)

2- İstanbul Sarıyer Belediyesi İzzet Baysal Kreşi,

3-Bolu İzzet Baysal Anaokulu, (donanımlı)

4-Bolu Alpağutbey Behiye Baysal İlkokulu

(Bolu Behiye Baysal İlkokulu olarak hizmete girmiş, sonra Behiye Baysal Anadolu Mahalli İdareler Lisesi olmuş, daha sonra Behiye Baysal Ticaret Meslek Lisesi olarak eğitim öğretime devam etmiş bir ara Otistik Çocuklar Uygulama Okulu olarak kullanılmış, sonra İmam Hatip Lisesi olarak kullanılan okul şu anda Spor Lisesi olarak hizmet vermektedir.)

5-Bolu Seyit Köyü Mehmet Baysal İlkokulu, (A.B)

Halen İzcilik Okulu olarak hizmet vermektedir.

6-Bolu Canip Baysal İlköğretim Okulu,

7- Bolu Atatürk İlköğretim Okulu,

8-Bolu İzzet Baysal 50.Yıl İlköğretim Okulu,

9- Bolu Behiye Baysal İlköğretim Okulu, (AB)

(2019 yılında bünyesinde bulunan 2 adet anaokulunun dolap ve masaları yenilendi.)

10-Bolu İzzet Baysal Çıraklık Eğitim Merkezi,

11-Bolu İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (Bilgisayar donanımlı)

12-Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi (donanımı ile birlikte)

13-Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu (donanımı ile birlikte)

14-Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi Öğretmen Lojmanları (A blok 8 daire)

15-Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi Öğretmen Lojmanları (B blok 8 daire)

16-Bolu Mimar İzzet Baysal Anadolu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi (15.02.2002 tarih ve 315/2831 sayılı Valilik oluru ile okulun isminin başına Mimar kelimesi ilave edilmiştir.)

17-Bolu İzzet Baysal Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

18-Bolu İzzet Baysal Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Yurdu ve Defile Salonu

19-Dr. Tevfik Atay Sağlık Eğitim Merkezi(AB)

20-Emine Baysal Eğitim ve Uygulama Okulu(M.B)

21-İzzet Baysal Merkez Anadolu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi

22-İzzet Baysal Merkez Anadolu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Yemekhanesi

(Şu anda okul kütüphanesi olarak hizmet veriyor.)

23-Canip Baysal Lisesi

24-Mehmet Baysal Uygulama Okulu(M.B)

25-Ticaret Lisesi Bilgisayar laboratuarı(2004 yılında yenilenmiştir)(A.B)

26-Çaydurt Çimento İlköğretim Okulu Bilgisayar Laboratuarı(A.B)

27-Gazipaşa İlköğretim Okulu Bilgisayar Laboratuarı(A.B)

28-Sakarya İlköğretim Okulu Bilgisayar Laboratuarı(A.B)

29-Canip Baysal Lisesi Bilgisayar Laboratuarı

30-Cumhuriyet İlköğretim Okulu Bilgisayar laboratuarı(M.B)

31-Emine ve Mehmet Baysal Uygulama Okulu Lojmanı(A.B)

32- Bolu İzzet Baysal Otelcilik Meslek Lisesi’ne 8 derslikli Prefabrik Okul

33-Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi 4 derslikli Prefabrik Okul

34-Bolu Abant İlköğretim Okulu 4 derslikli Prefabrik Okul

35-Bolu Atatürk İlköğretim Okulu 8 derslikli Prefabrik Okul(A.B)

36-Bolu Atatürk Lisesi 4 derslikli Prefabrik Okul(A.B)

37-Bolu Çaydurt İlköğretim Okulu 4 derslikli Prefabrik Okul(A.B)

38-Bolu Mimar İzzet Baysal Endüstri Meslek Lisesi 2 derslikli Prefabrik Okul(M.B)

39-Bolu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Konser Salonu (A.B)

40-Bolu Fen Lisesi Spor Salonu (A.B)

41-İzzet Baysal Sağlık Meslek Lisesi ve Yurdu

42-Canip Baysal Öğrenci Yurdu

43-Mebrure ve İlhan Bağışgil Anaokulu 1 (M.B)

44-Bolu Anadolu Öğretmen Lisesi Solmaz ve Ahmet Baysal Çok Amaçlı Salon(AB)

45-Emine-Mehmet Baysal Lisesi (AB)

46-Mebrure-İlhan Bağışgil Anaokulu 2 (M.B)

47-Emine-Mehmet Baysal Lisesi Spor Salonu (M.B)

48-Emineana Anaokulu (AB)

49-Mimar İzzet Baysal Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu (MB) 11.05.2014

50-İzzet Baysal İlkokulu Ek binası

51-Refikaana Anaokulu

52-Mehmet Baysal Spor Salonu (M.B)

53-Kadriyeana Anaokulu) (A.B)

54-İzzet Baysal Ortaokulu ve Spor Salonu

55-Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesine yaptırılan ilave derslikler ve iş atölyeleri (A.B)

56-Solmazana Anaokulu (AB)

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

1-Fen-Edebiyat Fakültesi

2-Fen-Edebiyat Fakültesi Laboratuar binaları ve donanımı, Bilgisayar Laboratuarı ve bu laboratuarların tefrişi

3- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erkek Öğrenci Yurdu (800 kişilik, tefrişi ile birlikte) Rektörlük tarafından 04.10.2017 tarihinde KYK ya devredildi

4- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kız Öğrenci Yurdu (800 kişilik, tefrişi ile birlikte) Rektörlük tarafından 04.10.2017 tarihinde KYK ya devredildi

5-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanları Lojmanı (A blok, 20 daire)

6-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanları Lojmanı (B blok, 20 daire)

7-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanları Lojmanı (C blok, 20 daire)

8-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanları Lojmanı (D blok, 20 daire

9-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Tesisleri (114 yatak kapasiteli)

10-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel ve Öğrenci Yemekhaneleri 2 Blok (2000 kişilik-donanımlı)

11-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Isıtma Tesisleri

12 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu Kantin tefrişi ve Bilgisayar Laboratuarları

13-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi çok amaçlı Kültür Merkezi donanımları ile birlikte (26.10.1995)

14-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kapalı Spor Tesisleri Kompleksi (Türkiye’de türünün üçüncüsü olan ve İtalyan şişirme teknolojisi ile dökülen 2 adet betonarme kubbe ve ortasında bir idare binası ile meydana gelen tesisler, tefrişi ile birlikte)

15-Bu binaların çevre tanzimi ve yolları vakıf tarafından yaptırılmıştır

16-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlük Binası, donanımı ile birlikte.

17-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma Görevlileri için Lojman(E Blok 20 daire)

18-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Görevlileri için Lojman (F Blok 20 daire)

19-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Görevlileri ile ilgili Lojman (G Blok 20 daire)

20-Bolu AİBÜ Isı Merkezi Binası

21-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Camisi

22 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Turgut Gülez Araştırma Laboratuarı

23 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin temeli 28 Kasım 1998 de Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel tarafından atıldı. 14 Kasım 2002 de devir teslim tutanağı ile üniversiteye teslim edildi.

24-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Morfoloji Binası 23 Eylül 2003 de devir teslim tutanağı ile üniversiteye teslim edildi.

25-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hayvan Laboratuarı ve Isı Merkezi

26-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Bilgisayar Laboratuarları ile Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Otomasyonu.

27- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (2006-2007 akademik yılında hizmete girmiştir)

28-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Canip Baysal Camii Ek İnşaatı

29-İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi (11 Mayıs 2013)

30-BAİBÜ Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu (15 Ekim 2014 tarihinde açılışı yapıldı)

31-BAİBÜ Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Öğrenci Yurdu 2015-2016 Akademik yılında hizmete açıldı. (BAİBÜ tarafından 2016-2017 Akademik yılında KYK ‘ya devredildi.

32-BAİBÜ Seben İzzet Baysal Meslek Yüksek Okulu Basketbol ve Voleybol Sahası

33-BAİBÜ Turizm Fakültesi Mengen Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

34-BAİBÜ Mengen Aşçılık Meslek Yüksekokulu

35-BAİBÜ Mengen Mutfak Sanatları Merkezi

36-BAİBÜ Hukuk Fakültesi

SAĞLIK TESİSLERİ VE SOSYAL HİZMET TESİSLERİ

35 adet İzzet Baysal Sağlık Evi (Bolu Merkez ve İlçe Köylerine); donatılmış olarak

36- Bolu Merkez İlçe’ye 5 No’lu İzzet Baysal Sağlık Ocağı

37- Bolu Refika Baysal Ana sağlık Merkezi, Misafirhane ve Hemşire Eğitim Merkezi

38- Bolu İzzet Baysal Acil Servis Ünitesi (Bilahare gene Vakıf tarafından İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk hastanesine dönüştürülmüştür.)

39- Bolu Mehmet Baysal Hemşire Eğitim Merkezi (donanımlı)(M.B)

40- Bolu Emine Baysal Hasta Pavyonu(donanımlı) (A.B)

41- Bolu İzzet Baysal Hemodializ Ünitesi

42- Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Külliyesi (200 yataklı)

43- Bolu Devlet Hastanesi’ne Sterilizatör

44- Bolu Baysal Camii (M.B)

45- Bolu İzzet Baysal Yaşlılarevi ve Kız Yetiştirme Yurdu

46- Bolu İzzet Baysal Huzurevi(donanımlı)

47- Bolu İzzet Baysal Huzurevi Lojman ve İdare Binası

48- İstanbul İzzet Baysal Huzurevi(donanımlı)

49- Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Sosyal Hizmet Binası

50- Bolu SSK Hastanesi’ne Otoanalizatör ve 6 adet Hemodializ cihazı

51- İstanbul Sarıyer Belediyesi İzzet Baysal Sağlık Merkezi tıbbi donanımları.

52- İzzet Baysal Hastanesi Bulvarı ( Belediye eliyle)

53- İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi.(tüm donanımı ile)

54- Solmaz ve Ahmet Baysal Öğretmen evi (A.B) .(tüm donanımı ile)

55- Merkez İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi(Bolu Kılıçarslan Mahallesine yapıldı)

BAİBÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine Karaciğer Pompası kan ısıtıcı ve soğutucu ünitesi (AB-MB) Koronavirüs nedeniyle 2020 yılında Hastanelere solunum cihazı, 500 aileye nakdi yardım, Ramazan ayı dolayısı ile yapılan nakdi yardımla, Milli Dayanışma kampanyasına bağış,100 öğrenciye uzaktan eğitim nedeniyle tablet alındı. Toplam bu işler için vakfımız 1.714.173,94 TL katkı sağlamıştır.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş (Pazarcık, Elbistan) merkezli deprem yardımları kapsamında Gıda, temizlik ve muhtelif ihtiyaç ve hijyen malzemeleri yardımları(1 tır) yanında 26 adet konteyner ve 4 adet Prefabrik sınıf yapımı sağlanmıştır. Bu sınıflara 16 adet bilgisayar, 4 adet fotokopili yazıcı, 4 adet projeksiyon cihazı alınmıştır. Sıra ve masaların Üniversiteden temini hususu koordine edilmiştir.

2023 yılında Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne hastanelerin ihtiyaç duyduğu medikal cihazların alımı yapılmıştır.

Hastanelere Tıbbi Cihaz Alımı

Lucas CPR alımı

3 Adet LUCAS CPR (Otomatik Kalp Masaj Cihazı)

Genel Cerrahi Laparoskopi Sistemi

Kvc Minima İnvaziv Cerrahi Seti

Kalça Artroskopi Seti

Portable Bronkoskopi

Otomatik Turnike

Yıkama Cihazı Sterilizasyon

Ultrasonik Aspiratör Ucu

Anestezi Cihazı

Biyomikroskop(Göz)Topcon

Endoskopi Teleskopları Gastroskopi Teleskobu

Endoskopi Teleskopları Kolonoskopi Teleskobu

Endoskopi Teleskopları Artroskopi 30 Derece

70877-K3912 Grup Dental Aksesuarlı Askılı Diş Üniti (8 Adet)

İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal’ın hayırları

Bolu Seyit Köyü Mehmet Baysal İlkokulu

Bolu Behiye Baysal İlköğretim Okulu (Bünyesinde bulunan 2 adet anaokulunun iç donanımı yenilendi)

Dr. Tevfik Atay Sağlık Eğitim Merkezi

Ticaret Lisesi Bilgisayar laboratuarı(2004 yılında yenilenmiştir.)

Çaydurt Çimento İlköğretim Okulu Bilgisayar Laboratuarı

Gazipaşa İlköğretim Okulu Bilgisayar Laboratuarı

Sakarya İlköğretim Okulu Bilgisayar Laboratuarı

Emine ve Mehmet Baysal Uygulama Okulu Lojmanı

Bolu Atatürk İlköğretim Okulu 8 derslikli Prefabrik Okul

Bolu Atatürk Lisesi 4 derslikli Prefabrik Okul

Bolu Çaydurt İlköğretim Okulu 4 derslikli Prefabrik Okul

Bolu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Konser ve Sergi Salonu

Bolu Fen Lisesi Spor Salonu

Bolu Anadolu Öğretmen Lisesi Çok Amaçlı Spor Salonu

Emine-Mehmet Baysal Lisesi

Emineana Anaokulu (24.11.2014)

Kadriye Ana Anaokulu (24.11.2015)

Bolu Mehmet Baysal Hemşire Eğitim Merkezi (Donanımlı)

Bolu Emine Baysal Hasta Pavyonu(donanımlı)

Solmaz ve Ahmet Baysal Öğretmen evi (tüm donanımı ile)

AİBÜ Tıp Fakültesi Mobil Anjiyo Cihazı ve kalp akciğer pompası kan ısıtıcı ve soğutucu ünitesi

Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesine yaptırılan ilave derslik ve iş atölyeleri 2016

Solmazana Anaokulu 2022

Ahmet BAYSAL’ın ablası Mebrure BAĞIŞGİL (BAYSAL) ve eşi İlhan Bağışgil’in Bolu’ya kazandırdıkları

1-Bolu Emine Baysal Eğitim ve Uygulama Okulu 1995

2-Bolu Mehmet Baysal Eğitim ve Uygulama Okulu 1997

3-Bolu Cumhuriyet İlköğretim Okulu Bilgisayar Laboratuarı 1998

4-Bolu Mimar İzzet Baysal End Meslek Lisesi 2(iki) Derslikli Prefabrik Okul 2000

5- Bolu Mebrure ve İlhan Bağışgil Ana Okulu 2008

6- Canip Baysal İlköğretim Okuluna Projeksiyon cihazları 2010

7- Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezine katkı 2010

8- İstanbul Daruşşafaka Lisesine 10.000.-TL katkı 2011

9- Mebrure ve İlhan Bağışgil Anaokulu 2

10-Emine-Mehmet Baysal Lisesi Spor Salonu

11--Mimar İzzet Baysal Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu

12- 50.İzzet Baysal Ortaokulunun bahçesine babalarının anısına (Mehmet Baysal Spor Salonu)

13-Kütüphane ve zeka sınıfı (İzzet Baysal Ortaokulu ve Spor Salonu)

14-Mebrure-İlhan Bağışgil Anaokulu 1 çatı onarımı 35.000.-TL

15-31.02.2021 Daruşşafaka Cemiyeti tarafından Sayın Mebrure Bağışgil ve merhum eşi İlhan Bağışgil’e “Kurucu Bağışçı Belgesi” verildi . 1 milyon

Ahmet BAYSAL’ın bizzat yaptırdığı eserler ve hayırlar;

Seyit Köyü Mehmet Baysal İlkokulu

Dr.Tevfik Atay Sağlık Eğitim Merkezi

Behiye Baysal İlköğretim Okulu(Bünyesinde bulunan 2 adet anaokulunun iç donanımı yenilendi)

Ticaret Lisesi Bilgisayar Laboratuarı

AİBÜ Gerede Meslek YO Bilgisayar Donanımı

Çaydurt Çimento Okulu Bilgisayar Laboratuarı

Sakarya İlköğretim Okulu Bilgisayar Laboratuarı

Gazipaşa İlköğretim Okulu Bilgisayar Laboratuarı­­­­­­­

Mehmet ve Emine Baysal Eğitim ve Uygulama Okulu Lojmanı

Bolu Atatürk İlköğretim Okuluna 8 derslikli prefabrik okul

Bolu Atatürk Lisesine 4 derslikli prefabrik okul

Bolu Çaydurt İlköğretim Okuluna 4 derslikli prefabrik okul

1999 Depremde hasar gören Büyük Camiye (Yıldırım Beyazıt) Destek

Emine Baysal Hasta Pavyonu Donanımlı

İzzet Baysal Tıp Fakültesine oda tefrişi ayrıca çalışma masaları ve amir koltukları

AİBÜ Tıp Fakültesi Mobil Anjiyo Cihazı

Solmaz-Ahmet BAYSAL Öğretmen Evi ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi

Behiye Baysal İlköğretim Okuluna 400 watt çift lambalı tepegözlerin alımı

AİBÜ Bahar Şenlikleri ve AİBÜ Oda Orkestrası Sponsorlukları

Bolu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesine Konser ve Sergi Salonu

Hacımusalar Köyü İlköğretim Okuluna Oyun Parkı ( Mudurnu)

-Sünnet olan çocuklara pantolon ve yelek 225 adet (Mudurnu)

Bolu Fen Lisesi Spor Salonu

AİBÜ Bahar Şenliklerine Katkı

Özlem KONUKCU’nun Kız Kardeşi Yasemin KUŞDİL’e sağlık yardımı

Bolu Spora Destek

Şehitlere Destek Kampanyası

-Daruşşafaka Lisesinde okuyan öğrencilere Destek

Canip Baysal İlköğretim Okulunun Bahçe Duvarı Yapımı ve Diğer Malzemeler

-Bolu Anadolu Öğretmen Lisesi Çok Amaçlı Spor Salonu

-Emine-Mehmet Baysal Lisesi

-Canip Baysal İlköğretim Okuluna Projeksiyon Makinesi (dört adet)

Seben Guzgölçük Köyü Orta Mah. Camisinin Çatısının Onarımı Mayıs 2010

Bolu Fen Lisesi Yurduna 150 adet öğrenci çalışma masası Kasım 2010

Mehmet Baysal Camii Halıları 2011

AİBÜ Canip Baysal Camii (Ek inşaatı) 2011

Büşra ve Merve ERGÜL’e 2.000,00.-TL 2011

Seben Kuzgölcük Köyü Sulama projesi için Bağışçılar Vakfına 15.000.-TL bağış

Solmaz ve Ahmet BAYSAL Öğretmenevine doğal gaz hattının çekilmesi 65.000,00.-TL 2012

Bolu’da bulunan 2 huzurevine 2 akülü araba 2100 EURO = 4.800,00.-TL 2012

Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevine bağış 10.400.-TL

Bolu Belediyesinin 2014 yılını Bolu yılı ilan edilmesi nedeniyle 14.01.2014 yapılan törene havai fişek alımı 2.500,00.-TL

Daruşşafaka Lisesine yardım ve bağış. (Her yıl kurban bağışı v.b gibi)

Emineana Anaokulu (AB) (24.11.2014)

Kadriye Anaokulu (AB) (24.11.2014)

Bolu Mehmet Baysal Hemşire Eğitim Merkezi (Donanımlı)

Bolu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesine KAWAI CA65R DİGİTAL PİYANO 5.400,00.-TL

Bolu Rotary Kulübü tarafından organize edilen 2013-2014 Yıllarında AİBÜ Eğt Fak.3.Sınıf Öğrencileri Toplum Liderleri geliyor adıl Başkent Gezisi(Anıtkabir Türkiye Büyük Millet Meclisi ziyareti ve Harem Balesi izlenmesi için Ahmet Baysal tarafından verilen 5.000+5.000=10.000

Emineana Anaokulu öğrencileri için çeşitli halk Oyunları Kıyafetlerini diktirilmesi 2015

Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Türk Sanat Müziği Korosu için ses cihazı 40.000.-TL

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bölümünde tedavi gören çocuklara hediye 8.500.-TL 2015

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Okul Aile Birliğine 5.000.-TL bağış 2015

Bolu Abant Televizyonuna 2.000.-TL bağış 2015

Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesine yaptırılan ilave derslik ve iş atölyeleri için 192.000.-TL 2016

AİBÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümüne Ablası Mebrure Bağışgil ile Kalp Akciğer Pompası Kan ısıtıcı ve Soğutucu ünitesi alınması 111.618.-TL 2017

Çorumda yapılan satranç yarışması için Bolu Satranç Derneğine Bağış 3.500.-TL Mayıs 2019

Portatif araba yapımı için 3.500.-TL 2019

Bolu Spora 20.000.-TL 2019

Kamuran Alagözoğlu’na 5.000.-TL Ekim 2019

Portatif araba yapımı için 3.500.-TL 2019

Rektörlük tarafından işletmeye alınan çorba çeşmesinin2 aylık çorba akışına katkı 2.500.-TL 2020

Her sene çeşitli kurum ve kuruluşlara (STK) hiç aksatmadan yaptığı yardımlar.

Mühendislik Fakültesi elektrikli araç yapımı için katkı 4.000.-TL 2020

Behiye Baysal İlkokulu ana sınıflarına 2 adet Ana sınıfı tefrişi 05.02.2020

Karaköy Toki İlkokulu Kütüphanesine 100 ün üzerinde kitap bağışı 03.03.2020

Ayvaz BAYSAL arabası için 4.000.-TL 17.03.2020

Kardeşlik Köprüsü için 500+500=1000.-TL 16.05.2020

Çeşitli okullara gönderdiği kitaplar) Mütevelli Üyesi Muhabbet KOÇ tarafından okullara teslim edildi. 05.06.2020

Murat ŞANVER’in engelli arabası için akü alınması 1.100.-TL 21.12.2020

Bolu Öğretmenevinde çalışan Muzaffer Ünal’ın oğlu Umut Ünal’a bilgisayar 3.300 -2021

AYVAZ elektromobil ekibi BAİBÜ Müh. Fak. Öğr. elektrikli araç için 5.000.-TL 09.03.2021

Daruşşafaka Cemiyetine her yıl 10.000.-TL

Solmazana Anaokulu 2022