 İzzet Baba’nın Bolu’ya kazandırdıkları

İzzet Baysal'ın Bolu'ya armağanları
"Bolu'nun Babası" olarak anılan İzzet Baysal, sadece Bolu'nun değil, Türkiye'nin de gurur kaynağı. Peki, İzzet Baysal ve onun kurduğu vakıf, Bolu'ya hangi eserleri kazandırdı ve bu eserler neden bu kadar önemli?
Aile bireylerinin de katkıları
İzzet Baysal'ın hayırseverlik ruhu, ailesine de sirayet etmiş durumda. Yeğenleri Ahmet Baysal ve Mebrure Bağışgil, eşleri Solmaz Baysal ve İlhan Bağışgil ile birlikte Bolu'ya çeşitli eserler kazandırmaya devam ediyor. Bu aile bireylerinin de katkılarıyla Bolu, her geçen gün daha da gelişiyor ve güzelleşiyor.
EĞİTİM TESİSLERİ
1-Bolu Belediyesi Nafize Baysal Kreşi, (donanımlı)
2- İstanbul Sarıyer Belediyesi İzzet Baysal Kreşi,
3-Bolu İzzet Baysal Anaokulu, (donanımlı)
4-Bolu Alpağutbey Behiye Baysal İlkokulu
(Bolu Behiye Baysal İlkokulu olarak hizmete girmiş, sonra Behiye Baysal Anadolu Mahalli İdareler Lisesi olmuş, daha sonra Behiye Baysal Ticaret Meslek Lisesi olarak eğitim öğretime devam etmiş bir ara Otistik Çocuklar Uygulama Okulu olarak kullanılmış, sonra İmam Hatip Lisesi olarak kullanılan okul şu anda Spor Lisesi olarak hizmet vermektedir.)
5-Bolu Seyit Köyü Mehmet Baysal İlkokulu, (A.B)
Halen İzcilik Okulu olarak hizmet vermektedir.
6-Bolu Canip Baysal İlköğretim Okulu,
7- Bolu Atatürk İlköğretim Okulu,
8-Bolu İzzet Baysal 50.Yıl İlköğretim Okulu,
9- Bolu Behiye Baysal İlköğretim Okulu, (AB)
(2019 yılında bünyesinde bulunan 2 adet anaokulunun dolap ve masaları yenilendi.)
10-Bolu İzzet Baysal Çıraklık Eğitim Merkezi,
11-Bolu İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (Bilgisayar donanımlı)
12-Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi (donanımı ile birlikte)
13-Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu (donanımı ile birlikte)
14-Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi Öğretmen Lojmanları (A blok 8 daire)
15-Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi Öğretmen Lojmanları (B blok 8 daire)
16-Bolu Mimar İzzet Baysal Anadolu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi (15.02.2002 tarih ve 315/2831 sayılı Valilik oluru ile okulun isminin başına Mimar kelimesi ilave edilmiştir.)
17-Bolu İzzet Baysal Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
18-Bolu İzzet Baysal Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Yurdu ve Defile Salonu
19-Dr. Tevfik Atay Sağlık Eğitim Merkezi(AB)
20-Emine Baysal Eğitim ve Uygulama Okulu(M.B)
21-İzzet Baysal Merkez Anadolu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi
22-İzzet Baysal Merkez Anadolu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Yemekhanesi
(Şu anda okul kütüphanesi olarak hizmet veriyor.)
23-Canip Baysal Lisesi
24-Mehmet Baysal Uygulama Okulu(M.B)
25-Ticaret Lisesi Bilgisayar laboratuarı(2004 yılında yenilenmiştir)(A.B)
26-Çaydurt Çimento İlköğretim Okulu Bilgisayar Laboratuarı(A.B)
27-Gazipaşa İlköğretim Okulu Bilgisayar Laboratuarı(A.B)
28-Sakarya İlköğretim Okulu Bilgisayar Laboratuarı(A.B)
29-Canip Baysal Lisesi Bilgisayar Laboratuarı
30-Cumhuriyet İlköğretim Okulu Bilgisayar laboratuarı(M.B)
31-Emine ve Mehmet Baysal Uygulama Okulu Lojmanı(A.B)
32- Bolu İzzet Baysal Otelcilik Meslek Lisesi’ne 8 derslikli Prefabrik Okul
33-Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi 4 derslikli Prefabrik Okul
34-Bolu Abant İlköğretim Okulu 4 derslikli Prefabrik Okul
35-Bolu Atatürk İlköğretim Okulu 8 derslikli Prefabrik Okul(A.B)
36-Bolu Atatürk Lisesi 4 derslikli Prefabrik Okul(A.B)
37-Bolu Çaydurt İlköğretim Okulu 4 derslikli Prefabrik Okul(A.B)
38-Bolu Mimar İzzet Baysal Endüstri Meslek Lisesi 2 derslikli Prefabrik Okul(M.B)
39-Bolu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Konser Salonu (A.B)
40-Bolu Fen Lisesi Spor Salonu (A.B)
41-İzzet Baysal Sağlık Meslek Lisesi ve Yurdu
42-Canip Baysal Öğrenci Yurdu
43-Mebrure ve İlhan Bağışgil Anaokulu 1 (M.B)
44-Bolu Anadolu Öğretmen Lisesi Solmaz ve Ahmet Baysal Çok Amaçlı Salon(AB)
45-Emine-Mehmet Baysal Lisesi (AB)
46-Mebrure-İlhan Bağışgil Anaokulu 2 (M.B)
47-Emine-Mehmet Baysal Lisesi Spor Salonu (M.B)
48-Emineana Anaokulu (AB)
49-Mimar İzzet Baysal Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu (MB) 11.05.2014
50-İzzet Baysal İlkokulu Ek binası
51-Refikaana Anaokulu
52-Mehmet Baysal Spor Salonu (M.B)
53-Kadriyeana Anaokulu) (A.B)
54-İzzet Baysal Ortaokulu ve Spor Salonu
55-Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesine yaptırılan ilave derslikler ve iş atölyeleri (A.B)
56-Solmazana Anaokulu (AB)
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
1-Fen-Edebiyat Fakültesi
2-Fen-Edebiyat Fakültesi Laboratuar binaları ve donanımı, Bilgisayar Laboratuarı ve bu laboratuarların tefrişi
3- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erkek Öğrenci Yurdu (800 kişilik, tefrişi ile birlikte) Rektörlük tarafından 04.10.2017 tarihinde KYK ya devredildi
4- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kız Öğrenci Yurdu (800 kişilik, tefrişi ile birlikte) Rektörlük tarafından 04.10.2017 tarihinde KYK ya devredildi
5-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanları Lojmanı (A blok, 20 daire)
6-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanları Lojmanı (B blok, 20 daire)
7-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanları Lojmanı (C blok, 20 daire)
8-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanları Lojmanı (D blok, 20 daire
9-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Tesisleri (114 yatak kapasiteli)
10-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel ve Öğrenci Yemekhaneleri 2 Blok (2000 kişilik-donanımlı)
11-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Isıtma Tesisleri
12 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu Kantin tefrişi ve Bilgisayar Laboratuarları
13-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi çok amaçlı Kültür Merkezi donanımları ile birlikte (26.10.1995)
14-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kapalı Spor Tesisleri Kompleksi (Türkiye’de türünün üçüncüsü olan ve İtalyan şişirme teknolojisi ile dökülen 2 adet betonarme kubbe ve ortasında bir idare binası ile meydana gelen tesisler, tefrişi ile birlikte)
15-Bu binaların çevre tanzimi ve yolları vakıf tarafından yaptırılmıştır
16-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlük Binası, donanımı ile birlikte.
17-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma Görevlileri için Lojman(E Blok 20 daire)
18-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Görevlileri için Lojman (F Blok 20 daire)
19-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Görevlileri ile ilgili Lojman (G Blok 20 daire)
20-Bolu AİBÜ Isı Merkezi Binası
21-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Camisi
22 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Turgut Gülez Araştırma Laboratuarı
23 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin temeli 28 Kasım 1998 de Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel tarafından atıldı. 14 Kasım 2002 de devir teslim tutanağı ile üniversiteye teslim edildi.
24-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Morfoloji Binası 23 Eylül 2003 de devir teslim tutanağı ile üniversiteye teslim edildi.
25-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hayvan Laboratuarı ve Isı Merkezi
26-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Bilgisayar Laboratuarları ile Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Otomasyonu.
27- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (2006-2007 akademik yılında hizmete girmiştir)
28-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Canip Baysal Camii Ek İnşaatı
29-İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi (11 Mayıs 2013)
30-BAİBÜ Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu (15 Ekim 2014 tarihinde açılışı yapıldı)
31-BAİBÜ Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Öğrenci Yurdu 2015-2016 Akademik yılında hizmete açıldı. (BAİBÜ tarafından 2016-2017 Akademik yılında KYK ‘ya devredildi.
32-BAİBÜ Seben İzzet Baysal Meslek Yüksek Okulu Basketbol ve Voleybol Sahası
33-BAİBÜ Turizm Fakültesi Mengen Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
34-BAİBÜ Mengen Aşçılık Meslek Yüksekokulu
35-BAİBÜ Mengen Mutfak Sanatları Merkezi
36-BAİBÜ Hukuk Fakültesi
SAĞLIK TESİSLERİ VE SOSYAL HİZMET TESİSLERİ
35 adet İzzet Baysal Sağlık Evi (Bolu Merkez ve İlçe Köylerine); donatılmış olarak
36- Bolu Merkez İlçe’ye 5 No’lu İzzet Baysal Sağlık Ocağı
37- Bolu Refika Baysal Ana sağlık Merkezi, Misafirhane ve Hemşire Eğitim Merkezi
38- Bolu İzzet Baysal Acil Servis Ünitesi (Bilahare gene Vakıf tarafından İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk hastanesine dönüştürülmüştür.)
39- Bolu Mehmet Baysal Hemşire Eğitim Merkezi (donanımlı)(M.B)
40- Bolu Emine Baysal Hasta Pavyonu(donanımlı) (A.B)
41- Bolu İzzet Baysal Hemodializ Ünitesi
42- Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Külliyesi (200 yataklı)
43- Bolu Devlet Hastanesi’ne Sterilizatör
44- Bolu Baysal Camii (M.B)
45- Bolu İzzet Baysal Yaşlılarevi ve Kız Yetiştirme Yurdu
46- Bolu İzzet Baysal Huzurevi(donanımlı)
47- Bolu İzzet Baysal Huzurevi Lojman ve İdare Binası
48- İstanbul İzzet Baysal Huzurevi(donanımlı)
49- Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Sosyal Hizmet Binası
50- Bolu SSK Hastanesi’ne Otoanalizatör ve 6 adet Hemodializ cihazı
51- İstanbul Sarıyer Belediyesi İzzet Baysal Sağlık Merkezi tıbbi donanımları.
52- İzzet Baysal Hastanesi Bulvarı ( Belediye eliyle)
53- İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi.(tüm donanımı ile)
54- Solmaz ve Ahmet Baysal Öğretmen evi (A.B) .(tüm donanımı ile)
55- Merkez İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi(Bolu Kılıçarslan Mahallesine yapıldı)
BAİBÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine Karaciğer Pompası kan ısıtıcı ve soğutucu ünitesi (AB-MB) Koronavirüs nedeniyle 2020 yılında Hastanelere solunum cihazı, 500 aileye nakdi yardım, Ramazan ayı dolayısı ile yapılan nakdi yardımla, Milli Dayanışma kampanyasına bağış,100 öğrenciye uzaktan eğitim nedeniyle tablet alındı. Toplam bu işler için vakfımız 1.714.173,94 TL katkı sağlamıştır.
6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş (Pazarcık, Elbistan) merkezli deprem yardımları kapsamında Gıda, temizlik ve muhtelif ihtiyaç ve hijyen malzemeleri yardımları(1 tır) yanında 26 adet konteyner ve 4 adet Prefabrik sınıf yapımı sağlanmıştır. Bu sınıflara 16 adet bilgisayar, 4 adet fotokopili yazıcı, 4 adet projeksiyon cihazı alınmıştır. Sıra ve masaların Üniversiteden temini hususu koordine edilmiştir.
2023 yılında Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne hastanelerin ihtiyaç duyduğu medikal cihazların alımı yapılmıştır.
Hastanelere Tıbbi Cihaz Alımı
Lucas CPR alımı
3 Adet LUCAS CPR (Otomatik Kalp Masaj Cihazı)
Genel Cerrahi Laparoskopi Sistemi
Kvc Minima İnvaziv Cerrahi Seti
Kalça Artroskopi Seti
Portable Bronkoskopi
Otomatik Turnike
Yıkama Cihazı Sterilizasyon
Ultrasonik Aspiratör Ucu
Anestezi Cihazı
Biyomikroskop(Göz)Topcon
Endoskopi Teleskopları Gastroskopi Teleskobu
Endoskopi Teleskopları Kolonoskopi Teleskobu
Endoskopi Teleskopları Artroskopi 30 Derece
70877-K3912 Grup Dental Aksesuarlı Askılı Diş Üniti (8 Adet)
İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal’ın hayırları
Bolu Seyit Köyü Mehmet Baysal İlkokulu
Bolu Behiye Baysal İlköğretim Okulu (Bünyesinde bulunan 2 adet anaokulunun iç donanımı yenilendi)
Dr. Tevfik Atay Sağlık Eğitim Merkezi
Ticaret Lisesi Bilgisayar laboratuarı(2004 yılında yenilenmiştir.)
Çaydurt Çimento İlköğretim Okulu Bilgisayar Laboratuarı
Gazipaşa İlköğretim Okulu Bilgisayar Laboratuarı
Sakarya İlköğretim Okulu Bilgisayar Laboratuarı
Emine ve Mehmet Baysal Uygulama Okulu Lojmanı
Bolu Atatürk İlköğretim Okulu 8 derslikli Prefabrik Okul
Bolu Atatürk Lisesi 4 derslikli Prefabrik Okul
Bolu Çaydurt İlköğretim Okulu 4 derslikli Prefabrik Okul
Bolu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Konser ve Sergi Salonu
Bolu Fen Lisesi Spor Salonu
Bolu Anadolu Öğretmen Lisesi Çok Amaçlı Spor Salonu
Emine-Mehmet Baysal Lisesi
Emineana Anaokulu (24.11.2014)
Kadriye Ana Anaokulu (24.11.2015)
Bolu Mehmet Baysal Hemşire Eğitim Merkezi (Donanımlı)
Bolu Emine Baysal Hasta Pavyonu(donanımlı)
Solmaz ve Ahmet Baysal Öğretmen evi (tüm donanımı ile)
AİBÜ Tıp Fakültesi Mobil Anjiyo Cihazı ve kalp akciğer pompası kan ısıtıcı ve soğutucu ünitesi
Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesine yaptırılan ilave derslik ve iş atölyeleri 2016
Solmazana Anaokulu 2022
Ahmet BAYSAL’ın ablası Mebrure BAĞIŞGİL (BAYSAL) ve eşi İlhan Bağışgil’in Bolu’ya kazandırdıkları
1-Bolu Emine Baysal Eğitim ve Uygulama Okulu 1995
2-Bolu Mehmet Baysal Eğitim ve Uygulama Okulu 1997
3-Bolu Cumhuriyet İlköğretim Okulu Bilgisayar Laboratuarı 1998
4-Bolu Mimar İzzet Baysal End Meslek Lisesi 2(iki) Derslikli Prefabrik Okul 2000
5- Bolu Mebrure ve İlhan Bağışgil Ana Okulu 2008
6- Canip Baysal İlköğretim Okuluna Projeksiyon cihazları 2010
7- Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezine katkı 2010
8- İstanbul Daruşşafaka Lisesine 10.000.-TL katkı 2011
9- Mebrure ve İlhan Bağışgil Anaokulu 2
10-Emine-Mehmet Baysal Lisesi Spor Salonu
11--Mimar İzzet Baysal Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu
12- 50.İzzet Baysal Ortaokulunun bahçesine babalarının anısına (Mehmet Baysal Spor Salonu)
13-Kütüphane ve zeka sınıfı (İzzet Baysal Ortaokulu ve Spor Salonu)
14-Mebrure-İlhan Bağışgil Anaokulu 1 çatı onarımı 35.000.-TL
15-31.02.2021 Daruşşafaka Cemiyeti tarafından Sayın Mebrure Bağışgil ve merhum eşi İlhan Bağışgil’e “Kurucu Bağışçı Belgesi” verildi . 1 milyon
Ahmet BAYSAL’ın bizzat yaptırdığı eserler ve hayırlar;
Seyit Köyü Mehmet Baysal İlkokulu
Dr.Tevfik Atay Sağlık Eğitim Merkezi
Behiye Baysal İlköğretim Okulu(Bünyesinde bulunan 2 adet anaokulunun iç donanımı yenilendi)
Ticaret Lisesi Bilgisayar Laboratuarı
AİBÜ Gerede Meslek YO Bilgisayar Donanımı
Çaydurt Çimento Okulu Bilgisayar Laboratuarı
Sakarya İlköğretim Okulu Bilgisayar Laboratuarı
Gazipaşa İlköğretim Okulu Bilgisayar Laboratuarı
Mehmet ve Emine Baysal Eğitim ve Uygulama Okulu Lojmanı
Bolu Atatürk İlköğretim Okuluna 8 derslikli prefabrik okul
Bolu Atatürk Lisesine 4 derslikli prefabrik okul
Bolu Çaydurt İlköğretim Okuluna 4 derslikli prefabrik okul
1999 Depremde hasar gören Büyük Camiye (Yıldırım Beyazıt) Destek
Emine Baysal Hasta Pavyonu Donanımlı
İzzet Baysal Tıp Fakültesine oda tefrişi ayrıca çalışma masaları ve amir koltukları
AİBÜ Tıp Fakültesi Mobil Anjiyo Cihazı
Solmaz-Ahmet BAYSAL Öğretmen Evi ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi
Behiye Baysal İlköğretim Okuluna 400 watt çift lambalı tepegözlerin alımı
AİBÜ Bahar Şenlikleri ve AİBÜ Oda Orkestrası Sponsorlukları
Bolu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesine Konser ve Sergi Salonu
Hacımusalar Köyü İlköğretim Okuluna Oyun Parkı ( Mudurnu)
-Sünnet olan çocuklara pantolon ve yelek 225 adet (Mudurnu)
Bolu Fen Lisesi Spor Salonu
AİBÜ Bahar Şenliklerine Katkı
Özlem KONUKCU’nun Kız Kardeşi Yasemin KUŞDİL’e sağlık yardımı
Bolu Spora Destek
Şehitlere Destek Kampanyası
-Daruşşafaka Lisesinde okuyan öğrencilere Destek
Canip Baysal İlköğretim Okulunun Bahçe Duvarı Yapımı ve Diğer Malzemeler
-Bolu Anadolu Öğretmen Lisesi Çok Amaçlı Spor Salonu
-Emine-Mehmet Baysal Lisesi
-Canip Baysal İlköğretim Okuluna Projeksiyon Makinesi (dört adet)
Seben Guzgölçük Köyü Orta Mah. Camisinin Çatısının Onarımı Mayıs 2010
Bolu Fen Lisesi Yurduna 150 adet öğrenci çalışma masası Kasım 2010
Mehmet Baysal Camii Halıları 2011
AİBÜ Canip Baysal Camii (Ek inşaatı) 2011
Büşra ve Merve ERGÜL’e 2.000,00.-TL 2011
Seben Kuzgölcük Köyü Sulama projesi için Bağışçılar Vakfına 15.000.-TL bağış
Solmaz ve Ahmet BAYSAL Öğretmenevine doğal gaz hattının çekilmesi 65.000,00.-TL 2012
Bolu’da bulunan 2 huzurevine 2 akülü araba 2100 EURO = 4.800,00.-TL 2012
Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevine bağış 10.400.-TL
Bolu Belediyesinin 2014 yılını Bolu yılı ilan edilmesi nedeniyle 14.01.2014 yapılan törene havai fişek alımı 2.500,00.-TL
Daruşşafaka Lisesine yardım ve bağış. (Her yıl kurban bağışı v.b gibi)
Emineana Anaokulu (AB) (24.11.2014)
Kadriye Anaokulu (AB) (24.11.2014)
Bolu Mehmet Baysal Hemşire Eğitim Merkezi (Donanımlı)
Bolu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesine KAWAI CA65R DİGİTAL PİYANO 5.400,00.-TL
Bolu Rotary Kulübü tarafından organize edilen 2013-2014 Yıllarında AİBÜ Eğt Fak.3.Sınıf Öğrencileri Toplum Liderleri geliyor adıl Başkent Gezisi(Anıtkabir Türkiye Büyük Millet Meclisi ziyareti ve Harem Balesi izlenmesi için Ahmet Baysal tarafından verilen 5.000+5.000=10.000
Emineana Anaokulu öğrencileri için çeşitli halk Oyunları Kıyafetlerini diktirilmesi 2015
Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Türk Sanat Müziği Korosu için ses cihazı 40.000.-TL
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bölümünde tedavi gören çocuklara hediye 8.500.-TL 2015
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Okul Aile Birliğine 5.000.-TL bağış 2015
Bolu Abant Televizyonuna 2.000.-TL bağış 2015
Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesine yaptırılan ilave derslik ve iş atölyeleri için 192.000.-TL 2016
AİBÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümüne Ablası Mebrure Bağışgil ile Kalp Akciğer Pompası Kan ısıtıcı ve Soğutucu ünitesi alınması 111.618.-TL 2017
Çorumda yapılan satranç yarışması için Bolu Satranç Derneğine Bağış 3.500.-TL Mayıs 2019
Portatif araba yapımı için 3.500.-TL 2019
Bolu Spora 20.000.-TL 2019
Kamuran Alagözoğlu’na 5.000.-TL Ekim 2019
Portatif araba yapımı için 3.500.-TL 2019
Rektörlük tarafından işletmeye alınan çorba çeşmesinin2 aylık çorba akışına katkı 2.500.-TL 2020
Her sene çeşitli kurum ve kuruluşlara (STK) hiç aksatmadan yaptığı yardımlar.
Mühendislik Fakültesi elektrikli araç yapımı için katkı 4.000.-TL 2020
Behiye Baysal İlkokulu ana sınıflarına 2 adet Ana sınıfı tefrişi 05.02.2020
Karaköy Toki İlkokulu Kütüphanesine 100 ün üzerinde kitap bağışı 03.03.2020
Ayvaz BAYSAL arabası için 4.000.-TL 17.03.2020
Kardeşlik Köprüsü için 500+500=1000.-TL 16.05.2020
Çeşitli okullara gönderdiği kitaplar) Mütevelli Üyesi Muhabbet KOÇ tarafından okullara teslim edildi. 05.06.2020
Murat ŞANVER’in engelli arabası için akü alınması 1.100.-TL 21.12.2020
Bolu Öğretmenevinde çalışan Muzaffer Ünal’ın oğlu Umut Ünal’a bilgisayar 3.300 -2021
AYVAZ elektromobil ekibi BAİBÜ Müh. Fak. Öğr. elektrikli araç için 5.000.-TL 09.03.2021
Daruşşafaka Cemiyetine her yıl 10.000.-TL
Solmazana Anaokulu 2022
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.