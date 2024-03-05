Trendyol 1. Lig’de en fazla gol yiyen takımlar kim?

Trendyol 1. Lig'in bu sezonki en çarpıcı hikayelerinden biri, mali ve sportif zorluklarla mücadele eden Altay'ın yaşadığı sıkıntılar. İzmir temsilcisi, ligde karşılaştığı yoğun rekabet ve zorlu müsabakalar sonucunda en fazla gol yiyen takım olma unvanını elde etti.

Savunma sıkıntıları ve gol yeme oranı

Altay, sezon boyunca savunmada ciddi sıkıntılar yaşadı. 25 hafta sonunda 49 golle ligin en çok gol yiyen takımı oldu. Bu, maç başına yaklaşık 1,96 gol yeme ortalamasına denk geliyor. İzmir ekibinin kalesini gole kapatabildiği maç sayısı yalnızca altıyken, geri kalan 19 müsabakada rakipleri tarafından defalarca avlandılar.

Puan kaybı ve lig sıralaması

Altay, bu sezon 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 17 mağlubiyet ile mücadele etti. Topladığı 18 puan, TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından verilen 3 puan silme cezası sonrası 15 puana düştü. Bu durum, İzmir ekibini lig tablosunun 17. sırasına, yani sondan ikinci basamağa itti. Altay için ligde kalma mücadelesi, her geçen gün daha da zorlaşmakta.

Rakip takımlar ve göze çarpan istatistikler

Altay'ın bu alandaki en yakın takipçisi, kalesinde 47 gol gören ve lig sıralamasında en alt sırada yer alan Giresunspor. Karadeniz ekibi ile aralarında yalnızca iki gol farkı bulunmasına rağmen, Altay'ın yaşadığı savunma sorunları ve gol yeme eğilimi, takımın ligdeki konumunu doğrudan etkiliyor.

Altay için yol haritası

Altay için geri kalan maçlar, hem mali hem de sportif anlamda toparlanma şansı sunuyor. Savunma hatlarını güçlendirmek, gol yeme oranını düşürmek ve kritik müsabakalarda puan ya da puanlar almak, ligde kalma umutlarını canlı tutacak temel unsurlar arasında. İzmir ekibi, kalan maçlarında maksimum performans göstererek, Trendyol 1. Lig'deki konumunu iyileştirmeye çalışacak.