Mercedes-Benz Türk'ten Türkiye ekonomisine dev yatırım

Mercedes-Benz Türk, Sürdürülebilir Büyüme Yolunda

Mercedes-Benz Türk, Daimler Truck ve Daimler Buses'ın öncülüğünde, Türkiye'nin ağır ticari araç sektöründe liderliğini pekiştiriyor. Aksaray ve Hoşdere'deki üretim tesisleri ile 1.4 milyar Euro'luk yatırımın ardından, 2023 yılında rekor ihracat ve üretim rakamlarına ulaşarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor. İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, şirketin misyonunu ve başarılarını vurgulayarak, geleceğe yönelik taahhütlerini paylaşıyor.

Yenilikçi Üretim ve İhracat Başarısı

1967'den bu yana Türkiye'nin en büyük kamyon ve otobüs üreticisi olan Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası ve Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda elde ettiği rekor üretim ve ihracat rakamlarıyla dikkat çekiyor. Almanya, İspanya ve Fransa başta olmak üzere 15 ülkeye kamyon, 32 ülkeye ise otobüs ihracatı gerçekleştirerek, Türkiye'nin ağır ticari araç endüstrisindeki lider konumunu pekiştiriyor.

Türkiye'nin Yıldızı Parlamaya Devam Ediyor

Mercedes-Benz Türk, AR-GE çalışmalarıyla da sektördeki yenilikçi yaklaşımını sürdürüyor. Hoşdere ve Aksaray'daki AR-GE merkezleri, global bir ağın parçası olarak, Türkiye'den dünyaya bilgi ve teknoloji transferi yapıyor. İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, şirketin 57 yıllık geçmişine vurgu yaparak, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına olan katkılarının altını çiziyor.

Rekor İhracat ve İç Pazar Başarısı

2023 yılı, Mercedes-Benz Türk için ihracat ve iç pazar satışlarında rekorlarla dolu bir yıl oldu. Kamyon ve otobüs üretiminde elde edilen başarılar, Türkiye'nin en çok satan kamyon ve çekici markası olma unvanını korumasını sağladı. Ayrıca, müşteri memnuniyetinde de zirveye ulaşan şirket, onarım kalitesi ve hızı gibi kriterlerde en iyi marka olarak öne çıkıyor.

Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk

Mercedes-Benz Türk, yenilenebilir enerji yatırımları ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiriyor. Güneş Enerjisi Santralleri ile sıfır karbon salımı hedefine adım adım yaklaşırken, eğitim, spor, kültür-sanat ve çevre odaklı projelerle Türkiye'nin geleceğine ışık tutuyor.

2024 ve Ötesine Bakış

Mercedes-Benz Türk, "Daima İleri" sloganıyla, 2024 yılında da üretim, ihracat ve sürdürülebilirlik alanlarında liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Türkiye ekonomisi, istihdamı ve sanayisine olan katkılarını artırarak devam ettirecek olan şirket, geleceğe yönelik umut verici bir tablo çiziyor.