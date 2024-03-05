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Karanlıkta bile mükemmel fotoğraf çekmenin sırrı: Casper VIA A40'ın ultra gece modu!

Casper VIA A40, Ultra Gece Modu, 64 MP arka ve 13 MP ön kamera, 1 TB'a kadar genişletilebilir depolama ile karanlıkta dahi net fotoğraflar sunuyor.

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Karanlıkta bile mükemmel fotoğraf çekmenin sırrı: Casper VIA A40'ın ultra gece modu! mask
Karanlıkta bile mükemmel fotoğraf çekmenin sırrı: Casper VIA A40'ın ultra gece modu!
Karanlıkta bile mükemmel fotoğraf çekmenin sırrı: Casper VIA A40'ın ultra gece modu!
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Türkiye'nin önde gelen teknoloji markalarından biri olan Casper, iletişimde görselliğin ön plana çıktığı günümüz dünyasında, kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayan yeni bir akıllı telefon modeli sunuyor: Casper VIA A40. Bu model, yüksek çözünürlüklü kameraları ve yapay zeka destekli özellikleriyle dikkat çekiyor.

Karanlıkta bile mükemmel fotoğraf çekmenin sırrı: Casper VIA A40'ın ultra gece modu!

Karanlıkta dahi mükemmel fotoğraflar

Casper VIA A40, özellikle karanlık ortamlarda bile üstün kalitede fotoğraf çekimi yapabilme yeteneği ile öne çıkıyor. Yapay zeka destekli 64 MP arka kamera ve 13 MP ön kamera, Ultra Gece Modu sayesinde düşük ışık koşullarında bile net ve parlak fotoğraflar çekebilmeyi sağlıyor. Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, bu özelliğin kullanıcıların en değerli anlarını en iyi şekilde kaydetmelerine olanak tanıdığını belirtiyor.

Karanlıkta bile mükemmel fotoğraf çekmenin sırrı: Casper VIA A40'ın ultra gece modu!

Yenilikçi kamera özellikleri ve tasarım

Casper VIA A40, 64 MP ana kamera yanı sıra, 2 MP makro ve 2 MP bokeh kamera ile zenginleştirilmiş, etkileyici fotoğraflar çekme kapasitesine sahip. Gümüş halka çerçeve içine yerleştirilen bu kameralar, şık tasarımıyla da göz dolduruyor. Dünya devi Arcsoft'un yapay zeka destekli yazılımıyla güçlendirilmiş 13 MP'lik ön kamera, geliştirilmiş portre koruma teknolojisi ve gece modu ile kullanıcıların dinamik özçekimler yapabilmesine imkan tanıyor.

Karanlıkta bile mükemmel fotoğraf çekmenin sırrı: Casper VIA A40'ın ultra gece modu!

Depolama alanı ile hiçbir anı kaçırmayın

Casper VIA A40, 256 GB dahili hafızasının yanı sıra, 1 TB'a kadar genişletilebilir depolama alanı ile kullanıcılarına geniş bir arşivleme imkanı sunuyor. Bu, kullanıcıların 84 bin fotoğraf, 26 saatlik 1080P video veya 48 saate kadar 720P video saklayabilecekleri anlamına geliyor.

Karanlıkta bile mükemmel fotoğraf çekmenin sırrı: Casper VIA A40'ın ultra gece modu!

Yapay zeka destekli akıllı kamera

6.78” FHD+ geniş ekranı ile dikkat çeken Casper VIA A40, yapay zeka destekli akıllı kamera özelliği sayesinde kullanıcıların beklentilerini aşan bir deneyim sunuyor. Casper, bu yenilikçi teknolojiyi diğer akıllı telefon modellerine de entegre etmeyi planlıyor. Feray Karaman, yeni modelin yakında kullanıcıların beğenisine sunulacağının müjdesini veriyor.

Karanlıkta bile mükemmel fotoğraf çekmenin sırrı: Casper VIA A40'ın ultra gece modu!

# türkiye, teknoloji

05 Mar 2024 - 15:43 - Teknoloji

Mahreç  Haber Merkezi

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