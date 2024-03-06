Altında gerilim yükseliyor!

2024 ekonomik beklentiler ve altın yatırımı

2023 yılı, Türkiye ekonomisi için önemli bir dönüm noktası oldu; ekonomi, Orta Vadeli Plan'ın (OVP) hedeflediği %4,4 büyüme oranını hafifçe aşarak %4,5 ile trilyon dolarlık ekonomi kulübüne giriş yaptı. Bu büyüme, kişi başına geliri 13,110 dolara taşıyarak rekor bir seviyeye ulaştırdı. Ancak, ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ'a göre, 2024 yılında ekonomik büyüme için beklentiler daha muhafazakar. Geçen yılın son çeyreğinde başlayan yavaşlama eğilimi, bu yıl için %4'lük bir büyüme tahminini bile zorlaştırıyor.

İç talep ve vergi artışlarının ekonomi üzerindeki etkileri

Yerel seçimlerin ardından uygulanması muhtemel ek önlemler ve vergi artışları, iç talebi olumsuz etkileyebilir. Ağaoğlu, bu durumun 2024 büyüme oranlarını %3,5-3,6'ya düşürebileceğini öngörüyor. Bu beklentiler, borsa üzerinde de baskı oluşturabilir. Öte yandan, Güldağ, yerel seçimler öncesi piyasa dinamiklerinde büyük bir değişiklik beklemediğini, ancak ihracattaki artışın olumlu bir sürpriz olduğunu belirtiyor.

Altın ve gümüş piyasasındaki son gelişmeler

Altın yatırımcıları için kritik bir gösterge olan AGU (Altın-Gümüş) paritesi, altın ve gümüş fiyatları arasındaki ilişkiyi gösterir. Ağaoğlu, AGU paritesinin 90'ın üzerine çıkmasıyla altının, gümüşe kıyasla daha değerli hale geldiğini ifade ediyor. Ancak, gümüşün altın rallisini desteklememesi durumunda, altının önemli bir yükseliş göstermesinin zor olduğunu belirtiyor. Bu durum, altın yatırımcıları için önemli bir sinyal olarak değerlendirilmeli.

Amerikan tahvilleri ve faiz oranlarının altın fiyatları üzerindeki etkisi

Amerikan ekonomisindeki faiz oranları ve tahvil faizlerinin seyri, altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip. Ağaoğlu, Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerindeki artışın, altın fiyatlarının yükselmesini engellediğini söylüyor. Yüksek faiz oranları, altının cazibesini azaltarak yatırımcıları faiz getirisi olan varlıklara yönlendiriyor.

Altın fiyatlarındaki beklentiler

Kısa vadede, Ağaoğlu 2065 doların üzerine çıkılmasının zor olduğunu öngörüyor. Bu seviyenin aşılması durumunda altında yukarı yönlü bir hareket beklenebilir; ancak bu ihtimal şu an için düşük görülüyor. Yatırımcıların bu durumu dikkate alarak hareket etmeleri gerekiyor.

Yatırımcılara öneriler ve piyasa beklentileri

Güldağ ve Ağaoğlu'nun analizleri, 2024 yılı için yatırımcılara temkinli olmaları gerektiğini işaret ediyor. Altın ve diğer değerli metaller üzerine yapılan yatırımlar, piyasa dinamikleri ve makroekonomik göstergeler ışığında dikkatle değerlendirilmeli. Yatırım kararları alınırken, geniş bir perspektiften piyasa analizleri ve uzman görüşlerinin dikkate alınması büyük önem taşıyor. Bu dönemde, yatırımcıların bilinçli ve stratejik hareket etmeleri, potansiyel riskleri minimize ederken, yatırım fırsatlarını da doğru değerlendirmelerini sağlayacaktır.