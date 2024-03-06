06 Mar 2024 - 13:00- Eğitim G:

Sıcak hava dalgası endişeleri artırıyor, verim kaybı tehlikesi kapıya dayandı

Doğu Karadeniz'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, fındık üretiminde verim kaybı endişelerini beraberinde getiriyor. Ziraat Mühendisi Cemil Pehlevan'ın uyarıları ve önerileriyle, üreticilerin alması gereken önlemler ve iklim değişikliğinin etkileri ele alınıyor.

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Sıcak hava dalgası endişeleri artırıyor, verim kaybı tehlikesi kapıya dayandı mask
Sıcak hava dalgası endişeleri artırıyor, verim kaybı tehlikesi kapıya dayandı
Sıcak hava dalgası endişeleri artırıyor, verim kaybı tehlikesi kapıya dayandı
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Fındık Üretiminde Sıcak Hava Alarmı

Son dönemlerde Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sıcak hava dalgaları, fındık üreticileri arasında verim kaybı endişesine yol açtı. Ziraat Mühendisi Cemil Pehlevan, fındığın soğuk hava şartlarına ihtiyaç duyduğunu ve mevcut sıcaklıkların ürün miktarını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Sıcak hava dalgası endişeleri artırıyor, verim kaybı tehlikesi kapıya dayandı

Soğuklama İhtiyacı ve Çiçeklenme Süreci

Pehlevan'a göre, fındık bitkisinin sağlıklı gelişimi için belirli bir süre düşük sıcaklıklarda kalması gerekmektedir. Bu süreçte, dişi ve erkek çiçeklerin eş zamanlı açılması ve tozlaşması, ürün veriminin anahtar faktörlerinden biridir. Ancak, sıcak hava dalgaları bu dengenin bozulmasına ve erken çiçeklenmeye neden olabilir.

Sıcak hava dalgası endişeleri artırıyor, verim kaybı tehlikesi kapıya dayandı

Üreticilere Öneriler

Fındık üreticilerine yönelik önerilerde bulunan Pehlevan, sonbahar döneminde yapılacak bakım ve gübrelemenin önemine değindi. Ayrıca, olası don olaylarına karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi. Bu önlemler arasında, don riskine karşı duman yaratma, yağmurlama sistemi ile sulama, ve hava sirkülasyonunu sağlama yöntemleri yer alıyor.

Sıcak hava dalgası endişeleri artırıyor, verim kaybı tehlikesi kapıya dayandı

İklim Değişikliği ve Gelecek Kaygıları

Pehlevan, iklim değişikliğinin devam etmesi halinde, fındık rekoltesinde uzun vadede düşüşler yaşanabileceğini vurguladı. Bu durum, sulama ihtiyacının artmasına ve dolayısıyla ek maliyetlere neden olabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın su verimliliği ve damla sulama sistemleri konusunda verdiği destekler, bu sorunların üstesinden gelmede önemli bir adım olarak görülüyor.

Sıcak hava dalgası endişeleri artırıyor, verim kaybı tehlikesi kapıya dayandı

# karadeniz, soğuk hava, orman, tarım, iklim

06 Mar 2024 - 13:00 - Eğitim

Mahreç  Elif Sarıhan

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