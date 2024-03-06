Sıcak hava dalgası endişeleri artırıyor, verim kaybı tehlikesi kapıya dayandı

Fındık Üretiminde Sıcak Hava Alarmı
Son dönemlerde Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sıcak hava dalgaları, fındık üreticileri arasında verim kaybı endişesine yol açtı. Ziraat Mühendisi Cemil Pehlevan, fındığın soğuk hava şartlarına ihtiyaç duyduğunu ve mevcut sıcaklıkların ürün miktarını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.
Soğuklama İhtiyacı ve Çiçeklenme Süreci
Pehlevan'a göre, fındık bitkisinin sağlıklı gelişimi için belirli bir süre düşük sıcaklıklarda kalması gerekmektedir. Bu süreçte, dişi ve erkek çiçeklerin eş zamanlı açılması ve tozlaşması, ürün veriminin anahtar faktörlerinden biridir. Ancak, sıcak hava dalgaları bu dengenin bozulmasına ve erken çiçeklenmeye neden olabilir.
Üreticilere Öneriler
Fındık üreticilerine yönelik önerilerde bulunan Pehlevan, sonbahar döneminde yapılacak bakım ve gübrelemenin önemine değindi. Ayrıca, olası don olaylarına karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi. Bu önlemler arasında, don riskine karşı duman yaratma, yağmurlama sistemi ile sulama, ve hava sirkülasyonunu sağlama yöntemleri yer alıyor.
İklim Değişikliği ve Gelecek Kaygıları
Pehlevan, iklim değişikliğinin devam etmesi halinde, fındık rekoltesinde uzun vadede düşüşler yaşanabileceğini vurguladı. Bu durum, sulama ihtiyacının artmasına ve dolayısıyla ek maliyetlere neden olabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın su verimliliği ve damla sulama sistemleri konusunda verdiği destekler, bu sorunların üstesinden gelmede önemli bir adım olarak görülüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.