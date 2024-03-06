İftar ve sahur sofralarında neler olmalı?

Ramazan ayında sağlıklı beslenme nasıl olur? Diyetisyen Hande Selin Ok, iftar ve sahur için alışveriş listesi ve sağlıklı yeme ipuçlarıyla rehberiniz oluyor. Özel sağlık koşullarına uygun öneriler ve dengeli beslenme sırları burada!

Ramazan Ayında beslenme: Diyetisyen Ok’tan öneriler

Ramazan ayı, beslenme düzenimizde önemli değişiklikler yapmamız gereken bir dönem. Diyetisyen Hande Selin Ok, bu kutsal ayda dengeli ve sağlıklı beslenmenin altını çiziyor. Sağlıklı alışveriş listesi oluşturmanın yanı sıra, varsa bireysel sağlık durumlarınızı da gözetmenizi öneriyor.

İftar ve sahur sofralarınız için sağlıklı seçimler

Sağlıklı protein ve yağ kaynaklarını sofranızda bulundurmak, Ramazan ayında önem taşıyor. Diyetisyen Ok, iftar ve sahur için tereyağı ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağları öneriyor. Süt ürünleri, et ve balık, tahıllar ve sebzeler olmak üzere dört temel besin grubuna odaklanarak menülerinizi zenginleştirebilirsiniz.

Ramazan sofralarının olmazsa olmazları

Pideler, Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden. Ancak porsiyon kontrolüne dikkat etmek gerekiyor. Diyetisyen Ok, lifli gıdaların tokluk hissini artırarak iftar ve sahurda önemli rol oynadığını belirtiyor. Pilav ve makarna gibi tahıl ürünleri, sebzeli ve yoğurtlu alternatiflerle tüketilmeli.

Lifli yiyeceklerle uzun süreli tokluk

Lifli besinler, Ramazan ayında sindirimi yavaşlatarak tokluk hissini uzatır. Hurma ve incir gibi meyveler, sebzeler ve baklagiller, lif açısından zengin seçenekler arasında yer alıyor. Bu besinler, iftar ve sahur menülerinizde mutlaka bulunmalı.

Özel sağlık durumlarına özel öneriler

Yüksek tansiyon ve kolesterol gibi özel sağlık sorunlarına sahip kişiler için Diyetisyen Ok, tuzlu ve işlenmiş gıdalardan kaçınmayı tavsiye ediyor. Lifli gıda ve su tüketiminin artırılması, kabızlık gibi sorunların önlenmesinde yardımcı olacaktır.

Dengeli beslenmenin püf noktaları

Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmek, Diyetisyen Hande Selin Ok’un önerileriyle mümkün. Sağlıklı yağlar, protein kaynakları ve lifli gıdalarla zenginleştirilmiş bir diyet, özel sağlık durumlarına dikkat edilerek hazırlanmalı. Bu dönemi sağlıkla geçirmeniz için gerekli tüm ipuçları bu rehberde.