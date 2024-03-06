ŞOK Marketler'in Ramazan kampanyası ‘Her gün ucuz fiyat’

ŞOK Marketler'den müşteri odaklı kampanya

Türkiye'nin köklü perakende zincirlerinden biri olan ŞOK Marketler, müşterilerine yönelik başlattığı "her gün ucuz fiyat" kampanyası ile piyasada fark yaratıyor. Bu kampanya, temel ihtiyaç ürünlerinde sürekli ucuzluk sağlayarak, tüketicilerin alım gücünü artırmayı hedefliyor. Ekonomik dalgalanmaların yaşandığı bu dönemde, ŞOK Marketler'in bu adımı, tüketiciler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Ramazan ayında artan bereket

ŞOK Marketler, Ramazan ayının manevi havasını ve bereketini tüm müşterilerine ulaştırmak için özel bir kampanya düzenliyor. Ayçiçek yağı, beyaz et, patates, soğan gibi temel gıda maddelerinden, süt, yumurta, pirinç ve bakliyata kadar evlerin vazgeçilmez ihtiyaçlarını kapsayan bu kampanya, Ramazan ayında ihtiyaçların daha uygun fiyatlarla karşılanmasını sağlıyor.

Kesintisiz uygun fiyatların arkasındaki ilke

"Her gün ucuz fiyat" kampanyası, seçili temel ihtiyaç ürünlerinde aralıksız ucuzluk vaadi ile müşterilerin daima en uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmesine olanak tanıyor. Bu yaklaşım, ŞOK Marketler'in sadakat programı Win üyelerine sunulan özel avantajlar ve Ramazan ayına özel ek kampanyalar ile destekleniyor.

ŞOK Marketler CEO'sundan mesaj

ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, kampanya hakkında yaptığı açıklamada, ŞOK Marketler'in her zaman müşterilerinin yanında olduğunu ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti. Demirel, "Amacımız, temel ihtiyaç ürünlerinde geçici indirimler yapmak yerine, sürekli ucuz fiyatı korumak" diyerek, kampanyanın uzun vadeli bir yaklaşımı temsil ettiğini vurguladı.

Geçmiş kampanyaların başarısı

ŞOK Marketler, geçmişte düzenlediği fiyat sabitleme ve indirim kampanyaları ile sektörde öncü rol oynamış ve enflasyonla mücadelede önemli bir katkı sunmuştu. CEO Demirel, geçen yıl gerçekleştirilen kampanyaların hane halkı ekonomisine sağladığı katkıları hatırlatarak, yeni kampanyanın da aynı başarıyı sürdüreceğine olan inancını dile getirdi.

Kampanyanın geniş etkisi

ŞOK Marketler'in "her gün ucuz fiyat" kampanyası, temel ihtiyaç ürünlerinde sürekli ucuzluk vaadi ile tüketicilerin bütçesine önemli bir destek sağlıyor. Ramazan ayının bereketini artıran ve geniş bir ürün yelpazesini kapsayan bu kampanya, müşteri memnuniyetini maksimize etmeyi hedefliyor. ŞOK Marketler, bu strateji ile Türkiye'nin dört bir yanındaki hanelere ekonomik bir nefes aldırmayı ve müşterilerinin güvenini pekiştirmeyi amaçlıyor.