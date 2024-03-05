Avrupa'nın heyecanı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları artık şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şifresiz heyecan

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi, son 16 tur maçları ile futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. TV8,5, futbolseverlere muhteşem bir hediye sunuyor.

Bayern Münih-Lazio maçı hangi kanalda?

Real Sociedad ve Paris Saint Germain arasındaki kritik mücadele 5 Mart Salı günü saat 23.00'da şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Aynı gün ve saatte, Bayern Münih ve Lazio arasındaki zorlu karşılaşma ise EXXEN'de futbolseverlerle buluşacak.

Real Madrid-Leipzig maçı hangi kanalda?

Ertesi gün, 6 Mart Çarşamba, Manchester City ve Kopenhag, EXXEN'de karşı karşıya gelirken; Real Madrid ve Leipzig'in mücadelesi TV8,5'ta şifresiz olarak ekranlara gelecek. Avrupa'nın en iyi takımlarının mücadelesi, futbolseverlere heyecan dolu anlar vaat ediyor.

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 6 Mart Çarşamba günü, Sporting Lizbon ve Atalanta arasındaki kritik mücadele TV8,5'tan şifresiz olarak yayınlanacak. Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise ile deplasmanda yapacağı zorlu karşılaşma, 7 Mart Perşembe günü saat 23.00'de EXXEN üzerinden ücretli olarak ve CBC Sport'tan canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Fenerbahçe’nin rövanş maçı ne zaman?

Fenerbahçe'nin rövanş maçı ise 14 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak ve sarı-lacivertli takımın Avrupa'daki kaderini belirleyecek. Bu maçların her biri, futbolseverler için kaçırılmayacak heyecanlar sunuyor.

Avrupa'da futbol rüzgarı

TV8,5 ve EXXEN, Avrupa futbolunun en heyecanlı maçlarını futbolseverlere ulaştırıyor. Şifresiz maç yayınları ile futbol tutkunları, Avrupa'nın en iyi takımlarının mücadelesini evlerinin konforunda izleme fırsatı buluyor. Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni, Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği bir diğer önemli konu. Sarı-lacivertlilerin her adımı, futbolseverler tarafından merak ve heyecanla izleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki mücadeleler, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam edecek. TV8,5 ve EXXEN platformları, bu heyecanı evinize taşıyor.