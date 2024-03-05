GTA 6’nın Türkiye fiyatı belli oldu! Şimdiye kadarki en pahalı video oyunu olacak

Rockstar Games'in merakla beklenen devam oyunu Grand Theft Auto VI, oyun dünyasında fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Yıllardır süregelen bekleyişin ardından, GTA serisinin altıncı oyununun duyurusu, hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. Bir önceki oyun GTA V'in ticari başarısının ışığında, GTA VI için beklentiler katlanarak artıyor.

Tarihin en pahalı oyunu olmaya aday

Söylentilere göre, GTA VI, video oyunu endüstrisinin şimdiye kadar gördüğü en yüksek bütçeye sahip olacak. Analistler, oyunun geliştirme bütçesinin 2 milyar dolar civarında olduğunu tahmin ediyorlar. Bu rakam, oyunun sadece büyüklüğünü ve kapsamını değil, aynı zamanda Rockstar Games'in bu projeye ne kadar güvendiğini de gösteriyor. Diğer büyük oyun projeleriyle karşılaştırıldığında, GTA VI'nın bütçesi, piyasadaki en büyük yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Yayın tarihi ve beklentiler

GTA VI'nın yayın tarihi henüz belirsiz olsa da, 2025 yılının oyunun piyasaya sürüleceği yıl olacağı tahmin ediliyor. İlk fragmanın yayınlanmasının ardından kırılan rekorlar, oyunun ne kadar büyük bir ilgiyle karşılandığını gösteriyor. Oyunun lansmanı, piyasadaki satış rekorlarını alt üst etmeye aday.

Bir oyunun ötesinde bir deneyim

GTA VI, sadece bir video oyunundan çok daha fazlasını vaat ediyor. Rockstar Games'in bu projeye ayırdığı devasa bütçe, oyuncuların benzersiz ve unutulmaz bir deneyim yaşayacağını müjdeliyor. Söylentiler, oyunun detaylarına dair ipuçları sunsa da, resmi bilgilerin paylaşılması heyecanla bekleniyor.

Fiyatlandırma ve müşteri tepkileri

Oyunun perakende satış fiyatının 5000 TL olabileceği yönündeki spekülasyonlar, oyun dünyasında tartışmalara neden oluyor. Yüksek geliştirme maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, GTA VI'nın fiyatının piyasa standartlarının üzerinde olması bekleniyor.