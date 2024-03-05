Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır’dan Alanyaspor maçında inanılmaz hata! Öyle bir gol yedi ki…

Süper Lig'in 28. haftasında futbolseverler, Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada unutulmaz bir an yaşadı. Bu maç, Alanyaspor'un ev sahipliğinde gerçekleşirken, Trabzonspor'un defans oyuncusu Stefano Denswil ve kaleci Uğurcan Çakır arasında yaşanan anlaşmazlık, gözlerden kaçmadı. Maçın detayları, özellikle ikinci golün hikayesi, futbol dünyasında uzun süre konuşulacak cinsten.

Oğuz Aydın'dan çifte darbe

Karşılaşmanın 8. dakikasında Alanyaspor, Oğuz Aydın'ın etkileyici golüyle 1-0 öne geçti. Ancak asıl olay, 38. dakikada yaşandı. Yine Oğuz Aydın, Alanyaspor'u 2-0 öne geçiren golü atarak maçın kaderini belirleyen isim oldu. Bu gol, Trabzonspor savunmasında yaşanan bir anlaşmazlık sonucu geldi. Uğurcan Çakır'ın ceza sahası içinde kullandığı serbest vuruş, büyük bir iletişim kazasına sahne oldu.

Denswil ve Çakır arasında karışıklık

Uğurcan Çakır'ın serbest vuruş sırasında yanındaki Denswil'e pas vermeye çalışması, olayların fitilini ateşledi. Denswil, o esnada takım arkadaşlarına pozisyon talimatları veriyor oluşu sebebiyle gelen topun farkında olmadı. Surinam asıllı savunmacı, arkadaşlarının uyarısıyla durumu fark etse de, çok geçti. Bu kritik anı iyi değerlendiren Oğuz Aydın, rakip takımın hatasını affetmedi ve topu filelerle buluşturdu.

Maçın konuşulan golü ve sonrası

Bu gol, maçın en çok konuşulan anlarından biri haline geldi. Trabzonspor savunmasının yaşadığı bu anlaşmazlık, futbol sahalarında nadiren rastlanan bir olay olarak kayıtlara geçti. Alanyaspor'un bu golüyle maçtaki üstünlüğü pekişirken, Trabzonspor için maçın geri kalanı oldukça zorlu geçti.

Kritik maçın ardından

Alanyaspor, bu galibiyetle ligdeki konumunu güçlendirirken, Trabzonspor ise bu talihsiz anlaşmazlık sonrası moral bulma peşinde. Stefano Denswil ve Uğurcan Çakır arasındaki iletişim hatası, takımların saha içi koordinasyonunun ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu.