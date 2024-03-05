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İzzet Baysal'a vefa: Vefatının 24. Yıl dönümünde saygıyla anıldı

Bolu'nun sevgili hayırseveri İzzet Baysal, vefatının 24. yılında düzenlenen anma törenleriyle anıldı.

Esra Perçin
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İzzet Baysal'a vefa: Vefatının 24. Yıl dönümünde saygıyla anıldı mask
İzzet Baysal'a vefa: Vefatının 24. Yıl dönümünde saygıyla anıldı
İzzet Baysal'a vefa: Vefatının 24. Yıl dönümünde saygıyla anıldı
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Haber: Ceylan Beykoz

Bolu'nun sevilen hayırsever iş insanı İzzet Baysal, vefatının 24. yılında, kendi adını taşıyan üniversitenin bulunduğu şehirde, hüzün ve minnetle anıldı. Baysal, özellikle eğitim ve sağlık alanlarında yaptığı katkılarla tanınıyor. Kendi kurduğu vakıf aracılığıyla şehre 147 eser kazandırmış bir isim olarak, anma törenleriyle bir kez daha gönüllerde taht kurdu.

İzzet Baysal'a vefa: Vefatının 24. Yıl dönümünde saygıyla anıldı

Eğitim ve Sağlık Alanında Ölümsüz Eserler

İzzet Baysal Vakfı, şehre sağlık, eğitim ve sosyal tesisler olmak üzere sayısız katkı sağladı. Baysal'ın yeğeni ve vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Baysal, Boluluların kendisine gösterdiği sevgi ve saygıya teşekkür etti. "Amcam tüm varlığını karşılıksız verdi," diyerek İzzet Baysal'ın hayırseverliğinin altını çizdi.

İzzet Baysal'a vefa: Vefatının 24. Yıl dönümünde saygıyla anıldı

İzzet Baysal Şükran Günleri'nde Anma Töreni

İzzet Baysal için üniversite kampüsündeki anıt mezarda düzenlenen tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Belediye Başkanı Tanju Özcan, Baysal'ın Bolu için yaptığı çalışmaları ve bıraktığı eserleri övgüyle anlattı. Özcan, Baysal sayesinde hayatının birçok önemli anısının olduğunu belirtti.

Bolu'nun Geleceğine Işık Tutuyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Baysal'ın insanlığa hizmet etme anlayışını vurguladı. İzzet Baysal'ın, gelecek nesillere yol gösteren, ilham veren bir hayırsever olarak hatırlanacağını söyledi. Törende yapılan duaların ardından anıt mezara karanfiller bırakıldı, Baysal'ın hayırseverliği ve adının yaşatılması için yapılan çalışmalar katılımcılara hatırlatıldı.İzzet Baysal'a vefa: Vefatının 24. Yıl dönümünde saygıyla anıldı

Anma törenine, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İzzet Baysal'ın, Bolu ve Türkiye için örnek teşkil eden bir hayırsever olarak anıldığı bu özel günde, onun adı ve mirası bir kez daha saygıyla yad edildi.

# belediye, türkiye, eğitim

05 Mar 2024 - 17:19 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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