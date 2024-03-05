Bakan Yardımcısı Yılmaz duyurdu: Bolu'dan Türkiye'ye meme kanseri teşhisinde devrim!

Sağlık sektöründe yapay zeka kullanımı, erken teşhis ve tedavi süreçlerinde devrim yaratıyor. Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz'ın Bolu ziyareti sırasında yaptığı açıklamalar, bu yeniliğin boyutlarını gözler önüne serdi. Türkiye genelinde meme kanseri teşhislerinde süreleri dramatik bir şekilde kısaltmayı hedefleyen yapay zeka destekli modelleme çalışmaları, Bolu'da duyuruldu.
Yapay Zeka ile Hızlandırılmış Teşhis Süreçleri
Yılmaz, Bolu'da gerçekleştirdiği açıklamada, 6 Şubat tarihinden itibaren meme kanseri taramalarında Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen yapay zeka modeli kullanıldığını belirtti. Bu sayede, teşhis süreci önemli ölçüde hızlanırken, günlük tarama kapasitesinin de arttığına dikkat çekildi.
Bolu Öncülüğünde Yapay Zeka Desteği
Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) aracılığıyla yapılan taramalar, Bolu'da 30 bin kişiyi aştı. Bakan Yardımcısı, bu başarının daha da genişletilmesi için Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan mobil kanser tarama tırı talebinde bulundu.
Teknoloji ve Sağlık El Ele
Yapay zeka modeli, mevcut tarama sürecini büyük ölçüde iyileştiriyor. Önceden üç aşamalı bir kontrol süreci gerektiren taramalar, yapay zekanın "birinci göz" olarak devreye girmesiyle, yüzde 94 oranında başarı sağlayarak, süreci hızlandırıyor.
Geleceğe Yatırım: Yapay Zeka ve Sağlık
Bu gelişmeler, Türkiye'nin sağlık teknolojileri alanında attığı adımların somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen bu çalışmalar, erken teşhisin önemini bir kez daha vurgularken, yapay zekanın sağlık sektöründeki potansiyelini de gösteriyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.