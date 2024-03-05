Bakan Yardımcısı Yılmaz duyurdu: Bolu'dan Türkiye'ye meme kanseri teşhisinde devrim!

Sağlık sektöründe yapay zeka kullanımı, erken teşhis ve tedavi süreçlerinde devrim yaratıyor. Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz'ın Bolu ziyareti sırasında yaptığı açıklamalar, bu yeniliğin boyutlarını gözler önüne serdi. Türkiye genelinde meme kanseri teşhislerinde süreleri dramatik bir şekilde kısaltmayı hedefleyen yapay zeka destekli modelleme çalışmaları, Bolu'da duyuruldu.

Yapay Zeka ile Hızlandırılmış Teşhis Süreçleri

Yılmaz, Bolu'da gerçekleştirdiği açıklamada, 6 Şubat tarihinden itibaren meme kanseri taramalarında Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen yapay zeka modeli kullanıldığını belirtti. Bu sayede, teşhis süreci önemli ölçüde hızlanırken, günlük tarama kapasitesinin de arttığına dikkat çekildi.

Bolu Öncülüğünde Yapay Zeka Desteği

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) aracılığıyla yapılan taramalar, Bolu'da 30 bin kişiyi aştı. Bakan Yardımcısı, bu başarının daha da genişletilmesi için Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan mobil kanser tarama tırı talebinde bulundu.

Teknoloji ve Sağlık El Ele

Yapay zeka modeli, mevcut tarama sürecini büyük ölçüde iyileştiriyor. Önceden üç aşamalı bir kontrol süreci gerektiren taramalar, yapay zekanın "birinci göz" olarak devreye girmesiyle, yüzde 94 oranında başarı sağlayarak, süreci hızlandırıyor.

Geleceğe Yatırım: Yapay Zeka ve Sağlık

Bu gelişmeler, Türkiye'nin sağlık teknolojileri alanında attığı adımların somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen bu çalışmalar, erken teşhisin önemini bir kez daha vurgularken, yapay zekanın sağlık sektöründeki potansiyelini de gösteriyor.