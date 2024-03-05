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Bakan Yardımcısı Yılmaz duyurdu: Bolu'dan Türkiye'ye meme kanseri teşhisinde devrim!

Bolu'da açıklanan yapay zeka destekli meme kanseri taramaları, teşhis süreçlerini hızlandırarak Türkiye genelinde sağlık hizmetlerini dönüştürüyor. Yapay zeka ile sağlıkta yeni bir dönem başlıyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bakan Yardımcısı Yılmaz duyurdu: Bolu'dan Türkiye'ye meme kanseri teşhisinde devrim! mask
Bakan Yardımcısı Yılmaz duyurdu: Bolu'dan Türkiye'ye meme kanseri teşhisinde devrim!
Bakan Yardımcısı Yılmaz duyurdu: Bolu'dan Türkiye'ye meme kanseri teşhisinde devrim!
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Sağlık sektöründe yapay zeka kullanımı, erken teşhis ve tedavi süreçlerinde devrim yaratıyor. Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz'ın Bolu ziyareti sırasında yaptığı açıklamalar, bu yeniliğin boyutlarını gözler önüne serdi. Türkiye genelinde meme kanseri teşhislerinde süreleri dramatik bir şekilde kısaltmayı hedefleyen yapay zeka destekli modelleme çalışmaları, Bolu'da duyuruldu.

Bakan Yardımcısı Yılmaz duyurdu: Bolu'dan Türkiye'ye meme kanseri teşhisinde devrim!

Yapay Zeka ile Hızlandırılmış Teşhis Süreçleri

Yılmaz, Bolu'da gerçekleştirdiği açıklamada, 6 Şubat tarihinden itibaren meme kanseri taramalarında Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen yapay zeka modeli kullanıldığını belirtti. Bu sayede, teşhis süreci önemli ölçüde hızlanırken, günlük tarama kapasitesinin de arttığına dikkat çekildi.Bakan Yardımcısı Yılmaz duyurdu: Bolu'dan Türkiye'ye meme kanseri teşhisinde devrim!

Bolu Öncülüğünde Yapay Zeka Desteği

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) aracılığıyla yapılan taramalar, Bolu'da 30 bin kişiyi aştı. Bakan Yardımcısı, bu başarının daha da genişletilmesi için Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan mobil kanser tarama tırı talebinde bulundu.Bakan Yardımcısı Yılmaz duyurdu: Bolu'dan Türkiye'ye meme kanseri teşhisinde devrim!

Teknoloji ve Sağlık El Ele

Yapay zeka modeli, mevcut tarama sürecini büyük ölçüde iyileştiriyor. Önceden üç aşamalı bir kontrol süreci gerektiren taramalar, yapay zekanın "birinci göz" olarak devreye girmesiyle, yüzde 94 oranında başarı sağlayarak, süreci hızlandırıyor.Bakan Yardımcısı Yılmaz duyurdu: Bolu'dan Türkiye'ye meme kanseri teşhisinde devrim!

Geleceğe Yatırım: Yapay Zeka ve Sağlık

Bu gelişmeler, Türkiye'nin sağlık teknolojileri alanında attığı adımların somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen bu çalışmalar, erken teşhisin önemini bir kez daha vurgularken, yapay zekanın sağlık sektöründeki potansiyelini de gösteriyor.

# eğitim, türkiye, teknoloji, tedavi

05 Mar 2024 - 17:39 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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