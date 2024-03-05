Korkunç gerçek! Milyonlarca kişi Instagram ve Facebook hasabına ulaşamıyor.. Facebook çöktü mü? Instagram çöktü mü?

Dijital dünyada popüler sosyal medya platformlarından Instagram ve Facebook, 5 Mart 2024 Salı günü saat 18:30 sıralarında erişim sorunlarıyla gündeme geldi.

Downdetector üzerinden yapılan binlerce şikayet, kullanıcıların uygulamalarla ilgili ciddi sorunlar yaşadığını ortaya koyuyor.

Instagram ve Facebook'ta Teknik Sorunlar

Kullanıcı raporlarına göre, Instagram ve Facebook'ta yaşanan sorunlar çeşitli şekillerde kendini gösteriyor.

Bir kısmı hesaplarına giriş yapamazken, bazıları ise hesaplarından otomatik olarak çıkış yapıldığını belirten bir mesajla karşılaşıyor.

Bu durum, hesapların kapatılması yerine, daha çok teknik bir sorundan kaynaklanıyor olabileceğine işaret ediyor.

Web ve Mobilde Yaşanan Aksaklıklar

Kullanıcılar arasında yaşanan sorunlar yalnızca bir platformla sınırlı kalmıyor.

İnsanlar, Instagram'ın web sürümünde ve mobil uygulamasında erişim zorlukları yaşadıklarını bildiriyor.

Bu, sorunun daha geniş bir teknik arızadan kaynaklanabileceğini düşündürüyor.

Son Durum ve Çözüm Arayışları

Sosyal medya devleri Instagram ve Facebook, yaşanan bu aksaklıklara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Ancak, kullanıcıların geri bildirimleri ve Downdetector üzerinden gelen raporlar, sorunun çözümü için çalışmaların devam ettiğini gösteriyor.

Kullanıcılar, güncellemeler ve olası çözümler hakkında bilgi almak için platformların resmi duyurularını takip etmeye devam etmeli.

Bu durum, dijital dünyanın ne kadar hassas olduğunu ve sosyal medya platformlarının yaşanan teknik sorunlar karşısında ne kadar hızlı hareket etmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve erişilebilirliği artırmak adına, Instagram ve Facebook'un bu sorunları bir an önce çözmesi bekleniyor.