Bu Yunan modası yok artık dedirtti.. temalı kıyafetler podyumda şaşkınlık yarattı! Kimi beğendi kimi günah diyor!

New York'tan Milano'ya Moda Haftası'nda, podyumda çılgınlar gibi kasılarak yürüyen modellerle birlikte tuhaf anlar yaşandı.

Son derece 'seksi' cep detaylarını gören kadınlar yeni kreasyona şaştı kaldı. Bazı kadınlar şaşkınlıklarını gizleyemezken bazıları ise ağır eleştirdi.

Ancak Yunan moda markası Di Petsa, 2024 Sonbahar/Kış koleksiyonunu sergilerken bazı dikkatleri üzerine çekti. Tasarımcı markanın, birkaç parmağa sığacak kadar kullanışlı cepli pantolonlarla podyumu süsleyen modelleri vardı.

Ancak bu, telefonunuzu veya çantanızı içinde tutmak isteyeceğiniz bir şey değil. Di Petsa, resmi Instagram hesabında, 'mastürbasyon' cepli pantolonlarla podyumda yürüyen modellerin bir videosunu yayınladı.

Evet, doğru okudun. Modeller, yaramaz tasarımı sergilemek için iki parmağını kasık kısmındaki üçgen şeklindeki cebe soktu.

Klipte modeller, Di Petsa web sitesine göre fiyatı 550 £ kadar olan 'mastürbasyon' pantolonunun jean ve deri görünümlü versiyonlarını giyiyordu.

Gösterişli detaya hayran kalan birçok kadın, pantolonla ilgili fışkırmak için yorumlara koştu. Bazıları ürünün tam da 'ihtiyaç duydukları' şey olduğunu kabul etti.

Bir kadın, "Sonunda kadın giyiminde işlevsel bir cep" diye sevindi. Bir diğeri şunu ekledi: "Bu çok seksi."

Ancak herkes 'mastürbasyon' meselesine o kadar da katılmıyordu. Bazıları buna başka bir ad verilmesi gerektiğini düşündü, diğerleri ise cebin pek hoşuna gitmedi.

İçlerinden biri şunu önerdi: "Buna "saçma sapan cep" ya da lezzetli bir şey diyemezsiniz." Bir saniye şunu kaydetti: "Cep önemli bir şeye ulaşmak için fazla yüksek hahaha."

Ve bu kullanıcı şöyle espri yaptı: "Orada bir elektronik sigara saklayabilirsiniz."