Bolusporlu futbolcular Boluspor’u Gine, Moldova, Azerbaycan milli takımlarında temsil edecekler

Boluspor, futbol sahalarında sergilediği başarılı performanslarla dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle takımın üç önemli oyuncusu, ulusal takımlarından aldıkları davetlerle uluslararası arenada da parlamaya başladı. Bu gelişme, Boluspor'un yetenekli kadrosunun ve futbolcularının kalitesinin bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.

Ulusal takımlardan Boluspor yıldızlarına özel davet

Boluspor'un defans ve forvet hattında yer alan üç yıldız oyuncusu, uluslararası başarılarıyla göz dolduruyor. Naby Oulare, Veaceslav Posmac ve Vusal İskenderli, gösterdikleri üstün performanslar sonucu kendi ulusal takımlarının dikkatini çekmeyi başardı. Bu oyuncular, milli takım arası süresince 15 gün boyunca Boluspor'dan ayrılarak, takımlarını temsil etme fırsatı bulacaklar.

Naby Oulare, Gine Milli Takımı'nda

Naby Oulare, Gine Milli Takımı'nın önemli maçları için davet aldı. 21 Mart'ta Vanuatu ve 25 Mart'ta Bermuda milli takımları ile yapılacak karşılaşmalarda Gine'nin formasını terletecek.

Veaceslav Posmac, Moldova'nın gururu

Moldova Milli Takımı'nın defans hattının güvendiği isimlerden biri olan Veaceslav Posmac, 22 Mart'ta Kuzey Makedonya ile önemli bir maça çıkacak. Posmac'ın bu mücadelesi, Moldova futbolu için büyük önem taşıyor.

Vusal İskenderli, Azerbaycan'ı temsil edecek

Vusal İskenderli ise Azerbaycan milli takımı adına 22 Mart'ta Moğolistan ve 25 Mart'ta Bulgaristan milli takımlarına karşı sahada yer alacak. İskenderli'nin performansı, Azerbaycan futbolunun uluslararası alandaki temsili açısından kritik bir rol oynayacak.

Boluspor, milli maç arası sonrası sahada

Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Boluspor, Nisan ayının başında ligin güçlü takımlarından Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik maçta, ulusal takımlardan dönecek olan Naby Oulare, Veaceslav Posmac ve Vusal İskenderli, takımlarının başarısı için yeniden sahaya adım atacaklar.