06 Mar 2024 - 09:30- Spor G:

Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz Boluspor ve Başkan Savaş Abak’ı ziyaret etti

Bolu ve Boluspor'a dair gelişmeler: Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz'ın ziyareti, Başkan Savaş Abak'ın çağrıları ve siyaset üstü duruş.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz Boluspor ve Başkan Savaş Abak’ı ziyaret etti mask
Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz Boluspor ve Başkan Savaş Abak’ı ziyaret etti
Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz Boluspor ve Başkan Savaş Abak’ı ziyaret etti
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Bolu'nun futbol tutkusu, Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz'ın ziyaretiyle yeni bir boyut kazandı. Yılmaz, beraberinde AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol ile birlikte, Bolu'nun sevilen takımı Boluspor'un yönetim kuruluyla bir araya geldi. Bu ziyaret, Boluspor'a olan desteği pekiştirirken, kulübün geleceğine dair umutları da yeşertti.

Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz Boluspor ve Başkan Savaş Abak’ı ziyaret etti

Boluspor için siyaset üstü duruş

Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak, kulübün herhangi bir siyasi partiye destek vermeyeceğini vurgulayarak, Boluspor'un partiler üstü bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Abak, kulübün şehrin ve halkın malı olduğunu, tüm Bolu halkının bu gerçeği bilmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz Boluspor ve Başkan Savaş Abak’ı ziyaret etti

Belediye desteğinin önemi

Savaş Abak, kulübün mali sıkıntılarına değinirken, Bolu Belediyesi'nden yeterli desteği alamamaktan yakındı. Yönetim kurulu olarak büyük mali yüklerle başa çıkmaya çalıştıklarını anlatan Abak, kulübün giderlerinin, çalışanların maaşlarından altyapıya, yemek masraflarından deplasman giderlerine kadar ciddi rakamlara ulaştığını detaylandırdı.
Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz Boluspor ve Başkan Savaş Abak’ı ziyaret etti

Bolu ve Boluspor'a tam destek

Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, Boluspor'un her zaman yanında olduklarını ve gerekli desteği sağlamaya hazır olduklarını açıkladı. Yılmaz, Bolu'nun ve Boluspor'un daha iyi bir geleceğe sahip olması için birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz Boluspor ve Başkan Savaş Abak’ı ziyaret etti

Boluspor Bolu'nun gururu

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Boluspor'un Bolu için büyük bir değer olduğunu ve bu değere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Demirkol, herkesin Boluspor'a destek olması gerektiğini belirtti.

Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz Boluspor ve Başkan Savaş Abak’ı ziyaret etti

Bolu'da futbolun geleceği

Bu ziyaretler ve yapılan açıklamalar, Bolu ve Boluspor için yeni bir başlangıç olabilir. Siyaset üstü bir duruş sergileyen Boluspor, şehrin ve yöneticilerin desteğiyle daha parlak bir geleceğe yelken açabilir. Bolu'nun futbol aşkı, yöneticilerin ve politikacıların desteğiyle daha da güçlenecek.

# belediye, boluspor, ziyaret, başkan, ak parti

06 Mar 2024 - 09:30 Bolu- Spor

Mahreç  Osman Aykan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL