Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz Boluspor ve Başkan Savaş Abak’ı ziyaret etti

Bolu'nun futbol tutkusu, Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz'ın ziyaretiyle yeni bir boyut kazandı. Yılmaz, beraberinde AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol ile birlikte, Bolu'nun sevilen takımı Boluspor'un yönetim kuruluyla bir araya geldi. Bu ziyaret, Boluspor'a olan desteği pekiştirirken, kulübün geleceğine dair umutları da yeşertti.
Boluspor için siyaset üstü duruş
Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak, kulübün herhangi bir siyasi partiye destek vermeyeceğini vurgulayarak, Boluspor'un partiler üstü bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Abak, kulübün şehrin ve halkın malı olduğunu, tüm Bolu halkının bu gerçeği bilmesi gerektiğini ifade etti.
Belediye desteğinin önemi
Savaş Abak, kulübün mali sıkıntılarına değinirken, Bolu Belediyesi'nden yeterli desteği alamamaktan yakındı. Yönetim kurulu olarak büyük mali yüklerle başa çıkmaya çalıştıklarını anlatan Abak, kulübün giderlerinin, çalışanların maaşlarından altyapıya, yemek masraflarından deplasman giderlerine kadar ciddi rakamlara ulaştığını detaylandırdı.
Bolu ve Boluspor'a tam destek
Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, Boluspor'un her zaman yanında olduklarını ve gerekli desteği sağlamaya hazır olduklarını açıkladı. Yılmaz, Bolu'nun ve Boluspor'un daha iyi bir geleceğe sahip olması için birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Boluspor Bolu'nun gururu
AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Boluspor'un Bolu için büyük bir değer olduğunu ve bu değere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Demirkol, herkesin Boluspor'a destek olması gerektiğini belirtti.
Bolu'da futbolun geleceği
Bu ziyaretler ve yapılan açıklamalar, Bolu ve Boluspor için yeni bir başlangıç olabilir. Siyaset üstü bir duruş sergileyen Boluspor, şehrin ve yöneticilerin desteğiyle daha parlak bir geleceğe yelken açabilir. Bolu'nun futbol aşkı, yöneticilerin ve politikacıların desteğiyle daha da güçlenecek.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.