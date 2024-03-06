Bolu'da bilardo heyecanı: İl Birinciliği Şampiyonası'nda büyük çekişme

Bolu'da gerçekleştirilen 3 Bant Bilardo İl Birinciliği Şampiyonası, sporseverler için unutulmaz bir heyecan fırtınasına sahne oldu. 33 yetenekli sporcu ve 12 deneyimli hakemin katılımıyla gerçekleşen bu özel turnuva, 7 gün boyunca nefes kesen maçlara ev sahipliği yaptı.
Zorlu yolun galibi
Şampiyona boyunca bilardonun inceliklerini sergileyen sporcular, kıyasıya rekabet etti. Finale kalmayı başaran Adem Öztürk ve Cemal Varol, izleyenleri heyecan dolu anlar yaşattı. Rakibini 40-33 skorla mağlup eden Adem Öztürk, turnuvanın şampiyonu olarak tarih yazdı.
Ödül töreni ve anlamlı anlar
Dereceye giren sporculara ödüllerini İl Müdürü Emrullah Güler, Bilardo İl Temsilcisi Ömer Uçar ve turnuvanın değerli hakemleri birlikte takdim etti. Şampiyonada ayrıca, Bolu'nun büyük hayırseveri merhum İzzet Baysal da anıldı.
Şampiyonadan dereceye girenler
Turnuva sonucunda zirveye çıkan isimler şu şekilde sıralandı:
Adem Öztürk: Şampiyonluğu ile Bolu'nun gururu oldu.
Cemal Varol: Finalin güçlü rakibi ve turnuvanın ikincisi.
Erol Yılmaz ve İbrahim Ayar: Üçüncülük kürsüsünde yer alan yetenekli sporcular.
Bu şampiyona, Bolu'da bilardonun gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra, sporseverler arasında büyük bir heyecan yarattı. Katılımcıların gösterdiği üstün performans ve mücadele ruhu, gelecek turnuvalar için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.