Boluspor, Göztepe ve Eyüpspor'u kovalıyor, ikinci yarıda 3. sıraya yerleşti!

2023-2024 Trendyol 1. Lig sezonunun ikinci yarısında futbol severler, adeta nefes kesen bir performans sergileyen takımlarla karşılaştı. Ligin zirvesinde yer alan Göztepe, ikinci yarıda topladığı 20 puanla liderlik koltuğunu kimseye bırakmıyor. Göztepe'nin sahada sergilediği istikrarlı ve odaklı futbol, takımın bu başarısının temelini oluşturuyor. Sahadaki uyum ve kazanma azmi, Göztepe'yi rakiplerinden bir adım öne çıkarıyor.

Eyüpspor'un ikincilik yarışı

İlk yarıyı zirvede tamamlayan Eyüpspor, ikinci yarıda da formunu korumayı başardı. Topladığı 19 puanla ikinci sırada yer alan Eyüpspor, disiplinli oyun yapısı ve rakiplerine karşı sergilediği dirençle dikkatleri üzerine çekiyor.

Boluspor'dan muhteşem yükseliş

Sezonun ikinci yarısında en dikkat çekici çıkışı yapan Boluspor, ilk yarıyı 10. sırada tamamlamasına rağmen, ikinci yarıda topladığı 17 puanla 3. sıraya yükseldi. Bu büyük başarı, Boluspor'un sahada sergilediği mücadeleci ruhun ve takım olarak gösterdiği olağanüstü gelişimin bir kanıtı olarak görülüyor.

İkinci yarının gol kralları

Göztepe, ikinci yarıda rakip ağlara gönderdiği 18 golle, ligin en golcü ekibi unvanını elde ederken, Eyüpspor 15 golle bu unvanın en yakın takipçisi oldu. Boluspor ise 10 golle golcü takımlar arasında yerini aldı. Bu istatistikler, takımların hücumdaki başarılarının, sahadaki rekabetin şiddetini ne kadar artırdığının bir göstergesi.

İkinci yarının öne çıkan istatistikleri

Göztepe ve Eyüpspor, 6'şar galibiyetle en fazla maç kazanan takımlar olarak öne çıkarken, Boluspor 5 galibiyetle bu iki takımı yakından takip etti. En az beraberlik alan ekipler arasında yer alan Eyüpspor'a kıyasla, Boluspor 2 beraberlikle dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.