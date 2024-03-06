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Yıkılan merkezin yerine yeni proje hayata geçiriliyor

Düzce, 23 Kasım 2022 tarihinde yaşanan 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından sağlık altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Depremde ağır hasar gören ve yıkılan Nusrettin Aile Sağlığı Merkezi için yeni bir başlangıç yapıldı. Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen ihale sürecinin ardından, merkezin temel atma töreni büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Yıkılan merkezin yerine yeni proje hayata geçiriliyor mask
Yıkılan merkezin yerine yeni proje hayata geçiriliyor
Yıkılan merkezin yerine yeni proje hayata geçiriliyor
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Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan Önemli Açıklamalar

Törende konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, kentte gerçekleştirilen sağlık yatırımlarının önemine dikkat çekti. Düzce'nin hızla gelişen bir trend içinde olduğunu ve bu durumun kenti cazibe merkezi haline getirdiğini belirtti. Vali Aslan, "Düzce, aldığı göçlerle büyüyen bir kent. Yeni sağlık merkezimizin kente hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum," dedi. Ayrıca, kentteki imar sorunlarının hızla çözüldüğünü ve bu sayede kamu yatırımlarının hız kazandığını vurguladı.

Yıkılan merkezin yerine yeni proje hayata geçiriliyor

800 Yataklı Eğitim Araştırma Hastanesi Müjdesi

Vali Aslan, konuşmasında Düzce'ye kazandırılacak olan 800 yatak kapasiteli eğitim araştırma hastanesinin müjdesini de verdi. Bu proje, kentin sağlık altyapısına önemli bir katkı sağlayacak.Yıkılan merkezin yerine yeni proje hayata geçiriliyor

1 Yıl İçinde Tamamlanacak

Nusrettin Aile Sağlığı Merkezinin inşaat çalışmalarının bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Bu proje, Düzce'nin sağlık hizmetlerindeki kalitesini artırarak, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyor.Yıkılan merkezin yerine yeni proje hayata geçiriliyor
# eğitim, aile, düzce, kamu

06 Mar 2024 - 09:24 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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