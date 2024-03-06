Yıkılan merkezin yerine yeni proje hayata geçiriliyor

Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan Önemli Açıklamalar

Törende konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, kentte gerçekleştirilen sağlık yatırımlarının önemine dikkat çekti. Düzce'nin hızla gelişen bir trend içinde olduğunu ve bu durumun kenti cazibe merkezi haline getirdiğini belirtti. Vali Aslan, "Düzce, aldığı göçlerle büyüyen bir kent. Yeni sağlık merkezimizin kente hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum," dedi. Ayrıca, kentteki imar sorunlarının hızla çözüldüğünü ve bu sayede kamu yatırımlarının hız kazandığını vurguladı.

800 Yataklı Eğitim Araştırma Hastanesi Müjdesi

Vali Aslan, konuşmasında Düzce'ye kazandırılacak olan 800 yatak kapasiteli eğitim araştırma hastanesinin müjdesini de verdi. Bu proje, kentin sağlık altyapısına önemli bir katkı sağlayacak.

1 Yıl İçinde Tamamlanacak

Nusrettin Aile Sağlığı Merkezinin inşaat çalışmalarının bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Bu proje, Düzce'nin sağlık hizmetlerindeki kalitesini artırarak, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyor.