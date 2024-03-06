- Asayiş

At kesen şahıs yakayı ele verdi!

Düzce'de çöp konteynerında bulunan at kemikleri skandalı, yeme içme sektöründe işletme sahibi olan şahsın yakalanmasıyla derinleşiyor. Gıda güvenliği ve hayvan hakları alarm veriyor.

İhlas Haber Ajansı
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At kesen şahıs yakayı ele verdi! mask
At kesen şahıs yakayı ele verdi!
At kesen şahıs yakayı ele verdi!
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Hızlı Müdahale ve Yakalama

Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın liderliğinde, polis ve Tarım Orman Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ihbarları üzerine hemen harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kemikleri gece saatlerinde çöp konteynerına bırakan şahsı tespit etti ve kısa sürede yakaladı. Emniyette ifadesi alınan şahsın, yeme içme sektöründe faaliyet gösteren bir işletme sahibi olduğu ortaya çıktı.

At kesen şahıs yakayı ele verdi!

Derinlemesine Soruşturma

Yakalanan şahsın, atı nerede kestiği, etini kendi işletmesinde mi kullandığı yoksa satışını mı yaptığı gibi soruların cevapları araştırılıyor. Vali Aslan ve ilgili yetkililer, basın toplantısında olayla ilgili detayları paylaştı. Alınan numunelerin laboratuvara gönderildiğini ve sonuçların beklenmekte olduğunu belirttiler. Bu olay, gıda güvenliği ve hayvan hakları konusunda ciddi endişelere yol açarken, yetkililer soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini vurguladı.At kesen şahıs yakayı ele verdi!

Toplumun Güvenliği Öncelikli

Düzce'de meydana gelen bu olay, yeme içme sektöründe gıda güvenliği ve etik standartlar konusunda ciddi sorgulamaları da beraberinde getirdi. Yetkililer, halk sağlığını korumak ve benzer olayların önüne geçmek adına gerekli tüm önlemlerin alındığını, sorumluların adalet önünde hesap vereceğini belirtiyor.At kesen şahıs yakayı ele verdi!

# tarım, orman, düzce, polis

06 Mar 2024 - 09:30 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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