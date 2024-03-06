Açlıkla savaş ve özgürlüğe kanat çırpış

Açlıkla Savaşan Şahinin Kurtuluş Yolculuğu
Düzce'de, doğanın sessiz çığlığına kulak veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, bir şahinin hayatta kalma mücadelesine tanık oldu. Uzun süre yiyecek bulamaması sonucu sindirim sisteminde enfeksiyon gelişen ve bu nedenle göğüs ile kanat kasları eriyen şahin, uçma kabiliyetini tamamen yitirdi. Bu durum, onun doğal yaşamda var olma mücadelesinde büyük bir engel teşkil etti.
Veteriner Hekimlerin Özverili Müdahalesi
Şahinin imdadına yetişen Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, veteriner hekimlerin titiz çalışmalarıyla umut ışığı oldu. Enfeksiyonun tedavisi için çok yönlü bir yaklaşım benimsendi. Uygulanan tedavi protokolü, şahinin sindirim sisteminin iyileşmesini sağladı ve kas kaybının önüne geçerek uçma yeteneğinin geri kazanılmasına olanak tanıdı.
Özgürlüğe Kanat Çırpan Şahin
Tedavi sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, şahin yeniden özgürlüğüne kavuştu. Gökyüzüne özlemle kanat çırpan şahin, Düzce'nin mavi göğünde serbestçe uçarak gözden kayboldu. Bu kurtuluş hikayesi, doğa koruma çalışmalarının önemini ve vahşi yaşamın korunmasındaki başarıları bir kez daha gözler önüne serdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.