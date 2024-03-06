Medeni hukuk nedir?

Uzman İsimlerden Öğrencilere Değerli Bilgiler
Etkinlik, Düzce Üniversitesi'nin değerli akademisyenleri; Öğr. Gör. Fatih Durmuş, Öğr. Gör. Murat Üstünel ve Öğr. Gör. Dr. Furkan Düzenli'nin katılımıyla daha da renklendi. Açılış konuşmasını yapan Öğr. Gör. Fatih Durmuş, programın amacının teorik bilgilerin pratiğe dökülmesi ve medeni hukuk alanında güncel bir perspektif kazandırmak olduğunu vurguladı.
Medeni Hukukun Çok Boyutlu Anlaşılması
Hakim Aşkı Elmalı, medeni hukukun sadece yasal metinlerle sınırlı kalmadığını, her olayın kendine özgü koşulları içinde değerlendirilmesi gerektiğini anlattı. Güncel yargı kararları ve örnek olaylar üzerinden konuyu daha anlaşılır kılan Elmalı, katılımcıların hukuki düşünce yapısını geliştirmelerine katkıda bulundu.
Teşekkür ve Takdir
Programın sonunda, Öğr. Gör. Fatih Durmuş, Hakim Aşkı Elmalı'ya katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti. Etkinlik, katılımcıların soru ve görüşleriyle interaktif bir atmosferde sona erdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.