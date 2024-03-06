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Mutfaktan siyasete, MasterChef’ten MHP’ye…

Bolu'nun sevilen yüzü ve MasterChef Türkiye'nin parlayan yıldızı Eray Aksungur, siyasi saflara katılarak MHP'yi seçti. 'VaktiGeldiBolu' mesajı ile gelecek vizyonunu paylaşan Aksungur, yerel ve sosyal medyada geniş destek gördü. Bu adımıyla Bolu'nun gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Mutfaktan siyasete, MasterChef’ten MHP’ye… mask
Mutfaktan siyasete, MasterChef’ten MHP’ye…
Mutfaktan siyasete, MasterChef’ten MHP’ye…
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Eray Aksungur'un siyasi arena yolculuğu

 Ünlü MasterChef yarışmacısı Eray Aksungur, mutfak başarısını siyasi alana taşıyarak Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye oldu. Bu hareketiyle, yemek sanatı ve siyaseti birleştiren Aksungur, Bolu'daki etkisini daha da genişletmeyi amaçlıyor.

Mutfaktan siyasete, MasterChef’ten MHP’ye…

Bolu'nun gururu ve yeni soluk

Yemek yarışması sayesinde tanınan Aksungur, yerel mutfak kültürüne yeni tatlar katmasıyla biliniyor. Şimdi, MHP üyeliğiyle, bu yenilikçi enerjisini Bolu'nun siyasi temsilinde de kullanmayı hedefliyor, şehrin kültürel ve sosyal gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.

Mutfaktan siyasete, MasterChef’ten MHP’ye…

Partiye sıcak karşılama

MHP İl Başkanı Ayhan Çelikkol, Aksungur'un katılımını büyük bir memnuniyetle karşıladı. Bolu'nun tanınmış esnaflarından birinin partilerine katılması, şehrin siyasi ve sosyal hayatına pozitif bir katkı olarak değerlendiriliyor.

Mutfaktan siyasete, MasterChef’ten MHP’ye…

Geniş çapta destek ve duyuru

Sosyal medya üzerinden '#VaktiGeldiBolu' etiketi ile duyuru yapan Aksungur, hem yerel hem de geniş çaplı bir destek topladı. Bu duyuru, Bolu halkının yeni başlangıçlara ve gelişimlere açık olduğunun bir göstergesi olarak kabul ediliyor.Mutfaktan siyasete, MasterChef’ten MHP’ye…

Toplumsal destek ve ilgi

Aksungur'un politikaya atılması, özellikle Bolu'da büyük bir ilgi ve destekle karşılandı. Şehrin tanınan bir yüzünün politika sahnesine adım atması, yerel halk arasında büyük bir heyecan yarattı ve Bolu'nun tanıtımına katkı sağlayacağı düşünülüyor.Mutfaktan siyasete, MasterChef’ten MHP’ye…

Vizyon ve gelecek projeleri

MHP üyeliğiyle birlikte, Aksungur Bolu için büyük planlara sahip. Yerel kalkınmayı ve topluluk içindeki dayanışmayı güçlendirecek projeleri destekleyerek, siyasi platformda da başarılı olmayı hedefliyor. Bu, Bolu için yeni ve parlak bir dönemin başlangıcı olabilir.

 

 

# Medya, destek

06 Mar 2024 - 09:32 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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