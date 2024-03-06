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Av sezonu kapandı! Doğanın korunma zamanı

Düzce'nin doğal güzelliklerini ve yaban hayatını koruma altına alan Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, avcılara ve doğa severlere önemli bir duyuru yaptı. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince, 2023-2024 av sezonunun 3 Mart 2024 tarihinde resmi olarak sona erdiğini açıkladı. Bu duyuru, av ve doğa koruma konularında farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Av sezonu kapandı! Doğanın korunma zamanı mask
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Av Yasağı Başladı: Üreme Dönemi Koruma Altında

Av sezonunun sona ermesi, av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi hayati evrelerinin korunması amacıyla belirlenmiştir. Bu dönemde, av hayvanlarının nesillerini devam ettirebilmeleri için gerekli sakin ve güvenli ortamların sağlanması hedeflenmektedir. Bu sebeple, av sezonu kapanışıyla birlikte av yasağı da başlamış bulunmaktadır.

Toplumsal Bilinç ve Sorumluluk Çağrısı

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, av sezonunun kapanışıyla birlikte toplumun tüm kesimlerine önemli bir çağrıda bulunuyor. Avcılık, doğa ve yaban hayatı konularında toplumsal bilincin ve sorumluluğun artırılması gerektiğine dikkat çekiliyor. Vatandaşlar, av ve yaban hayvanlarını avlamanın, rahatsız etmenin ve yavruları ile yumurtalarını toplamanın yasak olduğu dönemde daha dikkatli olmaya davet ediliyor.

Av sezonu kapandı! Doğanın korunma zamanı

Doğa Koruma ve Sürdürülebilirlik

Bu dönem, doğanın kendini yenileyebilmesi ve yaban hayatının korunabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Düzce ve çevresindeki doğal yaşam alanlarının korunması, sürdürülebilir bir çevre için elzemdir. Bu sebeple, av sezonunun sona ermesi, doğa koruma çalışmalarının ve bilincinin önemini bir kez daha vurgulamaktadır.

# doğa, düzce

06 Mar 2024 - 09:42 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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