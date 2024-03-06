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Kumar operasyonunda, büyük ceza

Karabük'ün Hürriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilen sıkı denetimler sonucunda, kumar oynayan bireyler hedef alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmalarıyla, bir işletmede düzenlenen baskın, kumar oynayan 5 şahsın yakalanmasına ve ağır para cezalarına yol açtı.

İhlas Haber Ajansı
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Kumar Baskını: 32 Bin 125 Lira Ceza Kesildi

Yapılan denetimlerde, kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişiye toplamda 32 bin 125 lira para cezası uygulandı. Kumar masasında bulunan 5 bin 100 lira nakit paraya da el konuldu. İşletme sahibi A.E. ise adli makamlara sevk edilerek hakkında işlem başlatıldı.

Kumar operasyonunda, büyük ceza

Kumar Oynama Faaliyetlerine Darbe

Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün kumar oynama faaliyetlerine yönelik gerçekleştirdiği bu operasyon, bölgedeki kumar oynamayı caydırıcı bir etki yaratmayı amaçlıyor. Kumar oynayanlara yönelik kesilen ağır cezalar ve işletmelere yapılan baskınlar, kumar oynamanın yasal ve mali sonuçları konusunda ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.

Kumarla Mücadelede Kararlılık

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, kumarla mücadeledeki kararlı tutumunu sürdürüyor. Kumar oynayanlara yönelik yapılan bu tür operasyonlar, halkın huzur ve güvenliğini sağlama noktasında önemli adımlar olarak görülüyor. Kumar oynamanın yasal olmadığını ve ciddi cezai yaptırımları olduğunu vurgulayan bu operasyonlar, benzer suçları önleme konusunda etkili bir yöntem olarak değerlendiriliyor.
# karabük, uyarı, para

06 Mar 2024 - 09:57 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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