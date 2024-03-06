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KARDEMİR'de büyük kaza! Trafo patlaması 3 işçiyi yaraladı

Karabük'ün sanayi kalbi olan Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR), beklenmedik bir kaza meydana geldi. Enerji tesislerinin hayati bir parçası olan trafoda, henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama yaşandı. Bu korkunç olay, fabrikanın güvenlik protokollerini ve işçi sağlığını tekrar gündeme getirdi.

İhlas Haber Ajansı
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KARDEMİR'de büyük kaza! Trafo patlaması 3 işçiyi yaraladı mask
KARDEMİR'de büyük kaza! Trafo patlaması 3 işçiyi yaraladı
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Kaza Anı: Trafoda Neler Oldu?

KARDEMİR'deki enerji tesislerinde yaşanan bu beklenmedik patlama, işçiler R. Ö., M. K., ve E. İ.'yi doğrudan etkiledi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan bu üç işçi, hemen Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda, işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati bir tehlike taşımadıkları belirtildi.

KARDEMİR'de büyük kaza! Trafo patlaması 3 işçiyi yaraladı

Güvenlik Önlemleri ve İşçi Sağlığı

Bu tür kazalar, sanayi tesislerindeki güvenlik önlemleri ve işçi sağlığı konularını yeniden gündeme getiriyor. KARDEMİR'de yaşanan patlama, ilgili kurumların bu konularda daha fazla önlem alması gerektiğini gösteriyor. İşçi sağlığı ve güvenliği, her sanayi kuruluşunun öncelikli sorumluluğu olmalıdır.

KARDEMİR'den Açıklama Bekleniyor

Kaza sonrası KARDEMİR yönetiminden henüz detaylı bir açıklama gelmedi. Ancak, olayın ardından fabrikanın güvenlik protokollerinin gözden geçirilmesi ve benzer kazaların önlenmesi için gerekli adımların atılması bekleniyor. Kamuoyu, KARDEMİR'den gelecek açıklamaları ve alınacak önlemleri dikkatle takip ediyor.
# eğitim, karabük, kaza

06 Mar 2024 - 10:00 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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