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350 kiloluk kara memelisi bu kış hiç uyumadı; Bolu köyleri için tehlike çanları çalıyor

Türkiye’de yaşayan en büyük kara memelisi olan devasa hayvan doğasına aksine bu yıl kış uykusuna yatmadı. Sıcak giden ve kış uykusuna yatamayan hayvanlar aç kaldıkça yerleşim yerlerine inerek yiyecek aramaya başladı. Uzmanlar dev yırtıcı ile yaban karşılaşmalar konusunda uyardı.

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
350 kiloluk kara memelisi bu kış hiç uyumadı; Bolu köyleri için tehlike çanları çalıyor mask
350 kiloluk kara memelisi bu kış hiç uyumadı; Bolu köyleri için tehlike çanları çalıyor
350 kiloluk kara memelisi bu kış hiç uyumadı; Bolu köyleri için tehlike çanları çalıyor
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Anadolu coğrafyasında en çok popülasyonu bulunan üçüncü yaban hayvanı olma özelliğine sahip olan boz ayılar 2023 yılında hava şartlarının çok sıcak seyretmesi sebebiyle bu yıl kış uykusuna yatmadı. Kış uykusuna yatmayan ayılar köylere kadar inerek yiyecek aramaya başladı. 

350 kiloluk kara memelisi bu kış hiç uyumadı; Bolu köyleri için tehlike çanları çalıyor

Boz ayılar yurdun dört bir yanında

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Anadolu ormanlarını kendilerine yaşam alanı belirleyen ayılar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Ormanlık alanlarda yaşayan ayılar hafta sonu doğa yürüyüşüne giden doğaseverler tarafından görüntülendi. Geçtiğimiz yıllarda elle beslenen ayılarıyla gündeme gelen alanlarda doğa yürüyüşü düzenleyen doğaseverler, zirve yürüyüşü sırasında yiyecek arayan ayılarla karşılaştı.

350 kiloluk kara memelisi bu kış hiç uyumadı; Bolu köyleri için tehlike çanları çalıyor

Yiyecek bulmak için yakın köylere iniyorlar

Cep telefonlarıyla ayıları görüntüleyen doğaseverler, ayıların yiyecek bulmak için yakın köylere kadar indiklerini belirtti. Dönüş yolunda olan ayıları görüntüleyen doğaseverlerden Cihan Önen ve Cengiz Gencer, ayıların kış uykusundan erken uyandığını belirtti. Cihan Önen, “ayıların bir kısmı bu yıl kış uykusundan erken uyandı. Zaman zaman ormana yakın köylere inen ayılar yiyecek aramakta” şeklinde konuştu.

350 kiloluk kara memelisi bu kış hiç uyumadı; Bolu köyleri için tehlike çanları çalıyor

Önen, “Karlı dağda yürüyüş yaparken köylerden dönen ayılarla karşılaştık. Ayılar bizlere yaklaşık 150 metre kadar yaklaştılar. Ayıların aç olduğunu düşünerek ilk etapta panik yaptık. Ancak ayıların bir süre sonra bizlerden uzaklaştığını gördük. Bir süre sonra da ayılar ormanın içine doğru giderek gözden kayboldular” dedi.350 kiloluk kara memelisi bu kış hiç uyumadı; Bolu köyleri için tehlike çanları çalıyor

# doğa

06 Mar 2024 - 11:30 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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