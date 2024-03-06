- Asayiş

Korkunç trafik kazası, yaralılar var

Karabük-Eskipazar kara yolunda, Organize Sanayi Kavşağı'nda yaşanan bu üzücü olay, iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazada, araç sürücüleri ve yolcular arasında bulunan 3 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Korkunç trafik kazası, yaralılar var
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Kaza Anı: İki Otomobil Kavşakta Çarpıştı

Kaza, S.Y. yönetimindeki 78 BG 894 plakalı otomobilin Eskipazar yönüne doğru ilerlerken, K.K. yönetimindeki 06 CVH 344 plakalı aracın kavşaktan dönüş yapmaya çalışmasıyla meydana geldi. Bu tehlikeli manevra, her iki aracın da kontrolünün kaybedilmesine ve çarpışmaya neden oldu.

Hızlı Müdahale: Ekipler Olay Yerinde

Kazanın hemen ardından, bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Profesyonel ve hızlı müdahale sayesinde, yaralılar olay yerinde ilk yardımın ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili yapılan son açıklamalara göre, tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Korkunç trafik kazası, yaralılar var

Güvenlik ve Önlemler Arttırılıyor

Karabük ve çevresindeki trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla, yetkililer tarafından güvenlik önlemlerinin artırılması ve sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda çağrılar yapılmaktadır. Bu tür kazaların önlenmesi için hem sürücülerin hem de yerel yönetimlerin üzerine düşen sorumluluklar bulunmaktadır.
# tedavi, eğitim, otomobil, karabük, kaza, polis, jandarma, trafik

06 Mar 2024 - 10:04 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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