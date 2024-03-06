O işin maaşını duyan üzerine atlıyor, işin ne olduğunu öğrenen kaçarak uzaklaşıyor

Yüksek Maaşa Rağmen Eleman Bulunamıyor

6 Şubat depreminin yaraları sarılmaya çalışılırken, yıkım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ancak, bölgedeki riskli binaların yıkımında kullanılan makas operatörleri için yapılan yüksek maaş tekliflerine rağmen eleman sıkıntısı yaşanıyor. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından, yıkım işlerinde kullanılmak üzere makas operatörlerine aylık 300 bin lira gibi çarpıcı bir maaş teklifi yapılmasına karşın, bu pozisyon için yeterli sayıda çalışan bulunamıyor.

20 Milyon Liralık Makine Boşta

Deprem sonrası acil yıkım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan yatırımlar, operatör eksikliği nedeniyle tam anlamıyla değerlendirilemiyor. 20 milyon lira değerindeki makas aracı, operatör bulunamadığı için iş göremeden boşta bekliyor. Bu durum, hem maddi kayıplara hem de zaman kaybına neden oluyor. Hafriyat firması sahibi Kazım Üstün, yıllardır sahada olduklarını ve deprem felaketinden bu yana sürekli çalıştıklarını belirtirken, makas operatörü bulamamanın kendileri için anlaşılmaz bir durum olduğunu ifade ediyor.

Operatörlük İçin Gerekli Nitelikler ve Eğitim

Makas operatörlüğü, özellikle deprem gibi doğal afetler sonrasında yıkım çalışmalarında büyük önem taşıyan bir meslek. Bu pozisyon için gerekli olan teknik bilgi ve beceri, özel eğitimlerle sağlanıyor. Ancak, yüksek maaş tekliflerine rağmen sektörde yaşanan eleman eksikliği, bu alanda daha fazla eğitim ve farkındalık yaratılması gerektiğini gösteriyor.

Sektördeki Eleman Açığının Kapatılması Çağrısı

Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgelerindeki yıkım çalışmalarının aksamadan devam edebilmesi için makas operatörlerine büyük ihtiyaç var. Sektör temsilcileri ve işverenler, bu alanda yetişmiş eleman açığının kapatılması için çağrıda bulunuyor. Aylık 300 bin lira gibi dikkat çekici maaş teklifleri, bu mesleğe olan ilgiyi artırabilir ve daha fazla kişinin eğitim almasını teşvik edebilir. Bu sayede, deprem gibi afetler sonrasında hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmesi sağlanabilir.

Bu durum, yüksek maaş tekliflerine rağmen nitelikli iş gücü bulmanın zorluklarını ve mesleki eğitimin önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Deprem bölgesindeki yıkım çalışmalarının hızlandırılması ve daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için makas operatörü gibi kritik rollerde çalışacak elemanların yetiştirilmesi büyük önem taşıyor.