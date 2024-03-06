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Doğal gaz patlaması sonrası kapanan yol vatandaşları bezdiriyor

Karabük'te 2022'de doğal gaz patlaması sonucu kapanan yol, 2 yıl sonra hala açılmadı. Vatandaşlar, belediyeden yolun onarılmasını ve ulaşıma açılmasını talep ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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Doğal gaz patlaması sonrası kapanan yol vatandaşları bezdiriyor mask
Doğal gaz patlaması sonrası kapanan yol vatandaşları bezdiriyor
Doğal gaz patlaması sonrası kapanan yol vatandaşları bezdiriyor
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Karabük'ün Merkezinde Ulaşım Sorunu Büyüyor
Karabük'ün Yeşil Mahalle bölgesinde, 2022 yılı Ekim ayında yaşanan ve dört kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan doğal gaz patlamasının ardından kapatılan Özgür Sokak'taki yol, iki yıldır hizmete açılmayı bekliyor. Sarıipek Apartmanı'nda meydana gelen bu talihsiz olay, iki apartmanın boşaltılmasına ve yolun ulaşıma kapatılmasına neden oldu. Ancak geçen süre zarfında herhangi bir onarım veya iyileştirme çalışması yapılmaması, bölge sakinlerinin sabrını taşırdı.

Doğal gaz patlaması sonrası kapanan yol vatandaşları bezdiriyor

Vatandaşların Tepkisi Dinmiyor: "Burası Şehir, Köy Değil"
Yolun kapanmasıyla birlikte yaşanan ulaşım sıkıntısı, bölge sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Yıllardır aynı yolu kullanan ve şimdi yolu olmayan vatandaşlar, duruma tepkilerini dile getiriyor. Sefer Kovancı gibi bölge sakinleri, yetkililere seslenerek, "İki yıldır buraya kimse el atmıyor. Bu durum kabul edilemez. Burası bir şehir ve şehirde yaşanan bir sorun hızlıca çözülmeli" şeklinde konuşuyor.

Belediyeden Beklenen Hareket: Yolun Açılması
Karabük Belediyesi'nden beklenen, hasar gören yolun bir an önce onarılması ve vatandaşların kullanımına sunulması. Bölge sakinleri, belediyenin bu konuda adım atmasını ve yaşanan mağduriyetin giderilmesini istiyor. Yolun kapanmasıyla birlikte artan çevre kirliliği ve ulaşım zorluğu, bölge halkının yaşam kalitesini düşürüyor.Doğal gaz patlaması sonrası kapanan yol vatandaşları bezdiriyor

Karabük'te Ulaşımın Geleceği Ne Olacak?
Karabük'te yaşanan bu olay, şehir içi ulaşım sorunlarının ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne seriyor. Vatandaşların güvenliği ve konforu için, yetkililerin sorunlara hızlı ve etkili çözümler üretmesi gerekiyor. Özgür Sokak'taki yolun durumu, Karabük'ün ulaşım altyapısındaki genel sorunlara dikkat çekiyor ve çözüm bekliyor.

# karabük

06 Mar 2024 - 10:08 Karabük- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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