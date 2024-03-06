Ahmet Ercan’dan çok kritik uyarı!

Deprem bölgesi Çanakkale'ye dikkat!

Çanakkale, son dönemlerde artan sismik hareketlilikle gündemde kalmaya devam ediyor. Özellikle Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın, bölgede meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında yapmış olduğu değerlendirmeler, büyük bir depremin olası işaretleri olarak kabul ediliyor.

Kırık hatlarından gelen uyarı sinyalleri

Ercan'ın analizleri, sadece son depremlere değil, aynı zamanda bölgenin jeolojik yapısına da dayanıyor. Bursa'dan başlayıp Yenice'ye kadar uzanan Edremit kırığı, özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın bir uzantısı olarak biliniyor. Bu kırık, tarih boyunca büyük sarsıntılara tanıklık etmiş bir yapıda.

Olası büyük depreme işaret eden boşluk

Yenice ve çevresindeki deprem boşluğu, Prof. Ercan tarafından büyük bir depremin yakın olduğunun en büyük göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yapılan son ölçümler, bölgedeki gerilimin kritik bir noktaya ulaştığını ve 6.8 ile 7.4 büyüklüğünde bir depremin mümkün olduğunu ortaya koyuyor.

Tarih boyunca gelen ihtarlar

1953 ve 1964 yıllarında yaşanan büyük depremler, Çanakkale ve çevresinin yüksek sismik aktiviteye sahip olduğunu göstermişti. Prof. Ercan, bu tarihsel verilerin yeni bir büyük deprem için ciddi bir uyarı niteliği taşıdığını vurguluyor.

Alınması gereken acil önlemler

Deprem öncesinde tam bir tahminde bulunmak zor olsa da, alınabilecek tedbirlerle riskler azaltılabilir. Ercan, bölge sakinlerinin acil durum planlarını gözden geçirmeleri ve yapıların depreme dayanıklılığını artırma yönünde adımlar atmaları gerektiğini belirtiyor.

Toplumsal bilinç ve hazırlık

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın bu uyarıları, toplumun her kesimini harekete geçirme potansiyeline sahip. Çanakkale ve çevresinde yaşayanların, deprem konusunda bilinçlenmesi ve gerekli önlemleri alması hayati önem taşımaktadır.