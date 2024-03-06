Elon Musk, Facebook ve Instagram'ı fena tiye aldı

Elon Musk'tan Sosyal Medya Düellosu

ABD'li milyarder ve X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Meta'nın bünyesindeki popüler sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın yaşadığı global erişim sorunlarına dikkat çekti. Musk, bu durumu kendi platformu X üzerinden yaptığı esprili bir paylaşımla ti'ye aldı.

Musk'tan Meta'ya Gönderme

Elon Musk, Facebook ve Instagram kullanıcılarının yaşadığı erişim sorunlarına ironik bir yaklaşım sergileyerek, "Eğer bu yazıyı okuyorsanız, bunun nedeni sunucularımızın çalışıyor olmasıdır" şeklinde bir gönderme yaptı. Bu esprili yorum, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayıldı.

Meta İletişim Direktörü'nden Açıklama

Meta İletişim Direktörü Andy Stone, yaşanan erişim sorunlarına ilişkin bir açıklama yaparak, "İnsanların hizmetlerimize erişimde sorun yaşadığının farkındayız ve şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. İlginç bir şekilde, bu açıklama da Musk tarafından X platformu üzerinden paylaşıldı.

Sosyal Medya Platformları Arasındaki Rekabet Kızışıyor

Elon Musk'ın bu esprili yaklaşımı, sosyal medya platformları arasındaki rekabetin ne kadar kızıştığını gözler önüne seriyor. Musk'ın platformu X, Facebook ve Instagram gibi devlerle rekabet ederken, bu tür esprili göndermelerle kullanıcıların dikkatini çekmeyi ve platformunun profilini yükseltmeyi amaçlıyor.