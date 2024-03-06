Başkanlık yolunda Alaaddin Yılmaz ile güç birliği

Bolu'nun geleceği için Demirkol ve Yılmaz'dan güçlü iş birliği

Bolu'nun geleceğini şekillendirme yolunda, Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, eski belediye başkanı Aladdin Yılmaz'ın değerli deneyimlerinden faydalanıyor. Yılmaz'ın "Bolu benim kızım" yaklaşımıyla, ikili Bolu için umut vaad eden projeler üzerinde birlikte çalışıyorlar.

Demirkol'un vizyonu ve Yılmaz'ın deneyimi bir arada

Yerel seçimlere doğru, Demirkol'un yenilikçi projeleri ve vatandaş odaklı politikaları, Yılmaz'ın üç dönemlik belediye başkanlığı tecrübesi ile birleşiyor. Bu sinerji, Bolu'nun kalkınmasında yeni ufuklar açıyor ve seçim stratejilerine derinlik katıyor.

Sümer Mahallesi'nde halkla iç içe bir kampanya

Seçim çalışmaları kapsamında Sümer Mahallesi'ni ziyaret eden Demirkol, vatandaşlarla yüz yüze görüşerek onların sesini dinliyor. Bu etkileşim, Demirkol'un halka açık ve şeffaf bir yaklaşım benimsediğinin kanıtı olarak öne çıkıyor.

Demirkol'un mahalle ziyaretleri

Demirkol, mahalle ziyaretleri sırasında vatandaşların talep ve önerilerini büyük bir dikkatle dinliyor. Onların sorunlarına pratik ve etkili çözümler sunma hedefi, onu vatandaşların gözünde güvenilir ve ulaşılabilir bir aday yapmaktadır.

Bolu'nun iki güçlü lideri birlikte hareket ediyor

Demirkol ve Yılmaz'ın Bolu için el ele vermesi, şehrin sosyal ve ekonomik gelişimine ivme kazandırıyor. İki liderin ortak vizyonu, Bolu'nun geleceğine yönelik umutları artırıyor ve toplumun her kesimine hitap eden projeler geliştirilmesini sağlıyor.

Demirkol ve Yılmaz'dan Bolu'nun her köşesine dokunuş

Seçim sürecinde Demirkol ve Yılmaz, Bolu'nun dört bir yanında vatandaşlarla buluşarak, onların dilek ve şikayetlerini dinliyor. Bu etkileşim, Bolu'nun geleceğini şekillendirmede kritik bir rol oynuyor ve şehrin her alanında iyileştirmeler yapılması için temel oluşturuyor.