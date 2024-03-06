Türkiye'nin yaban hayatına can suyu: 11 bin yaban hayvanı doğaya geri döndü

Türkiye'nin Yaban Hayatı Koruma Çabaları Meyve Veriyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarıyla, Türkiye'nin yaban hayatı koruma ve rehabilitasyon çabaları, 2023 yılında önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Bakan Yumaklı, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü vesilesiyle, çeşitli nedenlerle yaralanan 11 bin 284 yaban hayvanının tedavi edilip doğaya salındığını duyurdu. Bu başarı, 2010 yılında kurulan Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezlerinin sayısının artırılması yönündeki çabaların bir parçası olarak öne çıkıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Rolü

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin zengin biyoçeşitliliğini koruma görevini üstleniyor. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından gelen çeşitli türleri barındıran benzersiz bir coğrafi konuma sahip olduğunu belirtti. Bu çeşitlilik, Türkiye'yi biyoçeşitlilik açısından dünyanın 8 ana gen merkezinden biri yapıyor. DKMP, yaban hayatı geliştirme sahaları, tür koruma eylem planları ve yaban hayvanı üretim istasyonları aracılığıyla bu zenginliği koruyup geliştirmeyi amaçlıyor.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ve Üretim İstasyonları

Türkiye'de 85 yaban hayatı geliştirme sahası bulunuyor. Bu sahalar, yaban keçisi, Anadolu yaban koyunu, geyik ve kelaynak gibi çeşitli türlerin korunmasını sağlıyor. Ayrıca, nesli tehlike altındaki türlerin korunması ve geleceğe taşınması için yürütülen tür koruma eylem planları kapsamında, kızıl geyik, alageyik ve ceylan gibi türlerin üretimi yapılan özel istasyonlar mevcut. Bu istasyonlarda yapılan çalışmalar, doğal ortamlarına salınan yaban hayvanlarının popülasyonlarının desteklenmesine katkı sağlıyor.

Yaban Hayvanlarının İzlenmesi ve Rehabilitasyonu

DKMP tarafından yürütülen izleme çalışmaları, yaban hayvanı türlerinin ve popülasyon büyüklüklerinin belirlenmesine olanak tanıyor. Bu çalışmalar, 3 binden fazla fotokapan kullanılarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca, çeşitli nedenlerle yaralanan yaban hayvanları, DKMP'ye ait Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi edilerek doğal yaşam alanlarına geri bırakılıyor. 2023 yılında tedavi edilip salınan 11 bin 284 yaban hayvanı, Türkiye'nin yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi adına atılan adımların bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ve DKMP'nin yürüttüğü çalışmalar, Türkiye'nin yaban hayatını koruma ve geliştirme konusundaki kararlılığını gösteriyor. Bu çabalar, ülkenin biyoçeşitliliğinin korunması, havanın, suyun ve toprağın temiz tutulması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için hayati önem taşıyor. Bakan Yumaklı'nın da vurguladığı gibi, bu çalışmaların başarısı, tüm vatandaşların desteğiyle mümkün olacak.