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Aracınız bağlanabilir! Resmen yürürlükte…

2024'te zorunlu trafik sigortasında yaşanan değişiklikler, artan cezalar ve sigortasız sürüşün getireceği riskler… Araç sahiplerinin bu güncellemelere dikkat etmesi gerekiyor; aksi takdirde yüksek maliyetlerle hatta araçlarının bağlanması ile karşılaşabilirler.

Esra Perçin
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Aracınız bağlanabilir! Resmen yürürlükte… mask
Aracınız bağlanabilir! Resmen yürürlükte…
Aracınız bağlanabilir! Resmen yürürlükte…
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Ne beklemeli?

2024 yılı itibarıyla Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından getirilen zorunlu trafik sigortası düzenlemesi, araç sahipleri için önemli değişiklikler içeriyor. Bu yeni kurallar, trafik güvenliğini artırma amacı taşırken, sigortasız sürüşü caydırıcı cezaları da beraberinde getiriyor.

Aracınız bağlanabilir! Resmen yürürlükte…

Prim oranlarında yapılan ayarlamalar

Düzenleme kapsamında, belirli araç grupları için sigorta primleri %10 oranında artırıldı. Bu artış, sigorta maliyetlerindeki yükselişi işaret ederken, araç sahiplerinin sigorta poliçelerini daha ciddiye almalarının gerekliliğini vurguluyor.Aracınız bağlanabilir! Resmen yürürlükte…

Ceza miktarlarındaki büyük artış

Zorunlu trafik sigortası olmadan yola çıkan sürücülere uygulanan cezalarda kayda değer bir artış yapıldı. Bu durum, araç sahiplerini sigorta yaptırmaya teşvik etmek ve sigortasız araç kullanımını minimize etmek için tasarlandı.Aracınız bağlanabilir! Resmen yürürlükte…

Trafikte sıkı denetimler devrede

Özellikle büyükşehirlerde trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontroller, yeni düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlıyor. Sürücülerin ehliyet, araç ruhsatı ve güncel trafik sigortası belgelerini her zaman yanlarında bulundurmaları gerekmekte.Aracınız bağlanabilir! Resmen yürürlükte…

Sigortasız sürüşün ağır sonuçları

Yeni yönetmelik gereğince, zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçlar trafikten men ediliyor ve özel park alanlarına çekiliyor. Bu durum, araç sahipleri için ciddi maliyetlere ve hukuki sorunlara yol açabilir.Aracınız bağlanabilir! Resmen yürürlükte…

Önleminizi şimdiden alın

Zorunlu trafik sigortası, yalnızca bir yükümlülük olmanın ötesinde, bir koruma sağlar. 2024 yılında yürürlüğe giren yeni düzenlemeler ve cezaları dikkate alarak, araç sahiplerinin sigortalarını zamanında yenilemeleri ve her daim belgelerini yanlarında taşımaları büyük önem taşımakta.

 

# araç, trafik

06 Mar 2024 - 18:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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