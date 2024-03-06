06 Mar 2024 - 19:00- Gündem G:

Batı Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere dört gün üzerimize üzerimize yağacak; Başımızı alamayacağız

Meteoroloji uzmanlarından alınan bilgilere göre, Türkiye'nin dört bir yanı önümüzdeki dört gün boyunca yağmur ve sağanakların etkisi altında olacak. Doğu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor, sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek.

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Batı Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere dört gün üzerimize üzerimize yağacak; Başımızı alamayacağız mask
Batı Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere dört gün üzerimize üzerimize yağacak; Başımızı alamayacağız
Batı Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere dört gün üzerimize üzerimize yağacak; Başımızı alamayacağız
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Türkiye'yi Bekleyen Yağışlı Günler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamalara göre, Türkiye genelinde yağışlı bir döneme giriyoruz. Uzman Cengiz Çelik, önümüzdeki dört gün boyunca yurdun her köşesinde yağışların beklendiğini duyurdu. Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak formunda olacak, ancak hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte doğu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışları da görülecek.

Batı Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere dört gün üzerimize üzerimize yağacak; Başımızı alamayacağız

Sıcaklık Düşüşleri ve Yağışın Etkileri

Çelik, yağışlı havanın Ege'den başlayarak Doğu Anadolu'ya doğru ilerleyeceğini belirtti. Cuma ve Cumartesi günleri yağışların aralıklarla süreceğini, bu süreçte sıcaklıkların hızla azalacağını ifade etti. Beklenen 5-6 derecelik düşüşle birlikte, sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi öngörülüyor.

Büyük Şehirlerde Hava Durumu

Meteoroloji uzmanı, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde sıcaklık düşüşlerinin hissedileceğini vurguladı. İstanbul ve Ankara'da en yüksek sıcaklıkların 10-11 dereceye düşeceğini, hafta sonu bu rakamların 8-9 derecelere kadar inebileceğini belirtti. İzmir'de ise en yüksek sıcaklıkların 16-17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Batı Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere dört gün üzerimize üzerimize yağacak; Başımızı alamayacağız

Önlemler ve Uyarılar

Bu dönemde, özellikle sıcaklık düşüşleri ve yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor. Yağışlı hava koşullarına karşı alınabilecek önlemler ve güncel hava durumu takibi önem taşıyor. Bolu, Düzce, Bursa gibi yağışın yoğun olarak etkileyebileceği bölgelerde ekstra dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması öneriliyor.

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06 Mar 2024 - 19:00 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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