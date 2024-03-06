- Gündem

Bolu vefat edenler.. 06 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 06 Mart 2024 Bugün 5 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 06 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
Büyütmek için resme tıklayın

HAKAN GÜLEN

Kılıçarslan Mahallesi halkından, Burhan ve Mürvet GÜLEN’in oğulları, Volkan GÜLEN ve Nihan GÜROĞLU YARDIMCI’nın ağabeyleri, Necla GÜLEN’in eşi, Ceyda GÜLEN’in babası, Birgül GÜROĞLU’nun yeğeni, Türk Metal Sendikası Bolu Şube Başkanı;

Cenazesi bugün Kalıcı Konutlar Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Kılıçarslan Mahallesi mezarlığına defnedilecektir.

ÖMER DÜZENCİ

Aşağı Baltalı Köyü halkından, İlhan, Nimet, Mükerrer DÜZENCİ’nin babaları;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Aşağı Baltalı Köyü mezarlığına defnedilecektir.

HACER ARSLAN

Tarakçı Köyü halkından, merhum Mahmut KARABULUT ve Nurhayat KARABULUT’un kızları, Bolu Belediyesi’nden emekli, İsmail ARSLAN’ın eşi, Serdal, Erdal, Elif ARSLAN’ın anneleri;

Cenazesi bugün Tarakçı Köyü Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Tarakçı Köyü mezarlığına defnedilecektir.

NİLÜFER TOKTAŞ DOĞAN

Kasaplar Mahallesi halkından, Yunus ve Saime TOKTAŞ’ın kızları, Bahadır TOKTAŞ’ın kardeşi, Mustafa TOKTAŞ’ın yeğeni, Kürkçüler Mahallesi halkından, merhum Ahmet DOĞAN ve Mükerrem DOĞAN’ın gelini, Adnan DOĞAN’ın eşi;

Cenazesi bugün Kürkçüler Mahallesi Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Kasaplar Mahallesi mezarlığına defnedilecektir.

RIZA ÇETİNKAYA

Güllü ÇETİNKAYA’nın eşi, Ramazan, Osman, Hanife ve Güllü ÇETİNKAYA’nın babaları;

Cenazesi bugün Yukarısoku Mahallesi Camii’nde kılınacak ikindi ve cenaze namazından sonra Yukarısoku Mahalle Mezarlığı’na defnedilecektir.

# emekli

06 Mar 2024 - 11:21 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL