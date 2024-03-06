Bolu vefat edenler.. 06 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

HAKAN GÜLEN
Kılıçarslan Mahallesi halkından, Burhan ve Mürvet GÜLEN’in oğulları, Volkan GÜLEN ve Nihan GÜROĞLU YARDIMCI’nın ağabeyleri, Necla GÜLEN’in eşi, Ceyda GÜLEN’in babası, Birgül GÜROĞLU’nun yeğeni, Türk Metal Sendikası Bolu Şube Başkanı;
Cenazesi bugün Kalıcı Konutlar Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Kılıçarslan Mahallesi mezarlığına defnedilecektir.
ÖMER DÜZENCİ
Aşağı Baltalı Köyü halkından, İlhan, Nimet, Mükerrer DÜZENCİ’nin babaları;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Aşağı Baltalı Köyü mezarlığına defnedilecektir.
HACER ARSLAN
Tarakçı Köyü halkından, merhum Mahmut KARABULUT ve Nurhayat KARABULUT’un kızları, Bolu Belediyesi’nden emekli, İsmail ARSLAN’ın eşi, Serdal, Erdal, Elif ARSLAN’ın anneleri;
Cenazesi bugün Tarakçı Köyü Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Tarakçı Köyü mezarlığına defnedilecektir.
NİLÜFER TOKTAŞ DOĞAN
Kasaplar Mahallesi halkından, Yunus ve Saime TOKTAŞ’ın kızları, Bahadır TOKTAŞ’ın kardeşi, Mustafa TOKTAŞ’ın yeğeni, Kürkçüler Mahallesi halkından, merhum Ahmet DOĞAN ve Mükerrem DOĞAN’ın gelini, Adnan DOĞAN’ın eşi;
Cenazesi bugün Kürkçüler Mahallesi Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Kasaplar Mahallesi mezarlığına defnedilecektir.
RIZA ÇETİNKAYA
Güllü ÇETİNKAYA’nın eşi, Ramazan, Osman, Hanife ve Güllü ÇETİNKAYA’nın babaları;
Cenazesi bugün Yukarısoku Mahallesi Camii’nde kılınacak ikindi ve cenaze namazından sonra Yukarısoku Mahalle Mezarlığı’na defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.