Beşiktaş'ın İstanbul aşkı: Son 10 müsabakanın 8'i İstanbul’da!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in son virajında, Avrupa kupalarına katılma hedefine odaklanmış durumda. Ligde kalan 10 maçın 8'ini kendi evinde ve İstanbul sınırları içerisinde oynayacak olan siyah-beyazlı ekip, bu avantajı en iyi şekilde kullanmayı planlıyor. Şampiyonluk umutlarını gelecek sezona taşıyan Kartal, bu sezonu en az kayıpla atlatıp, ligi 3. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hedefine ulaşmak istiyor.

İstanbul, Beşiktaş için avantaj olacak mı?

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'a 1-0 yenilerek 46 puanla 4. sırada yer alan ve zirvenin 29 puan gerisine düşen Beşiktaş, kalan maçlarda İstanbul'daki avantajını maksimum düzeyde kullanmak zorunda. Özellikle Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak 5 karşılaşma, siyah-beyazlılar için kritik öneme sahip. Beşiktaş'ın İstanbul dışındaki tek deplasmanı ise Alanya ile olacak.

İstanbul'un kalbi Beşiktaş için atıyor

Bu sezon İstanbul'da oynadığı 18 maçtan 10'unu kazanan Beşiktaş, kalan 8 maçta ise 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Özellikle evindeki performansıyla dikkat çeken siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'ndaki 14 maçın 8'ini kazanırken, 2'sinde berabere kaldı ve 4'ünde mağlup oldu. İstanbul'un diğer takımları Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Pendikspor ve Galatasaray ile oynanan dış saha maçlarında ise karışık sonuçlar elde edildi.

Avrupa hedefi için kritik dönemeç

Beşiktaş için ligin son 10 haftası, Avrupa hedefi açısından büyük önem taşıyor. Sadece ligdeki performansı değil, aynı zamanda Türkiye Kupası'nda da başarılı olmak isteyen siyah-beyazlılar, bu iki frontta da hedeflerine ulaşarak taraftarlarını sevindirmek istiyor. Beşiktaş'ın, bu kritik dönemde sahip olduğu İstanbul avantajını iyi değerlendirip değerlendiremeyeceği, sezonun kalan bölümünde merak konusu olacak.

Son sözü sahada söyleyecekler

Beşiktaş'ın ligdeki kalan maçları ve Avrupa kupalarına katılma yolundaki mücadelesi, siyah-beyazlı taraftarlar başta olmak üzere futbolseverlerin yakından takip edeceği konular arasında. İstanbul'un tarihi atmosferi, Beşiktaş'ın kalan maçlarında önemli bir motivasyon kaynağı olacak. Beşiktaş, bu avantajı lehine çevirip Avrupa hedefine ulaşabilecek mi? Cevap, sahadaki mücadelede gizli.