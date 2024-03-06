Fenerbahçe, Konferans Ligi Union Saint-Gilloise maçı için kamp kadrosunu açıkladı!

Fenerbahçe, futbol sahnesinin uluslararası arenasında yine önemli bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda, Belçika'nın güçlü temsilcisi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan sarı-lacivertliler, bu zorlu karşılaşma öncesi kamp kadrosunu belirledi. 23.00 TSİ başlayacak olan mücadele, her iki takım için de önemli bir dönüm noktası olacak.

Avrupa'da Fenerbahçe rüzgarı

İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan ve Belçika'ya hareket eden Fenerbahçe'nin teknik heyeti, bu önemli maç öncesi kamp kadrosunu kamuoyuyla paylaştı. Takımın başarılı isimleri arasında yer alan Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Joshua King bu maçta kadroda yer almıyor. Fenerbahçe'nin tecrübeli ve yetenekli oyunculardan kurulu 23 kişilik kadrosu, bu zorlu deplasmanda takımın başarısı için ter dökecek.

Kamp kadrosunda kimler var?

Fenerbahçe'nin Belçika deplasmanında mücadele edeceği kadro, tecrübe ve gençliğin harmanlandığı bir yapıya sahip. Kadroda şu isimler yer alıyor: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Fred Santos, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Çağrı Fedai.

Stratejik öneme sahip karşılaşma

Fenerbahçe için UEFA Avrupa Konferans Ligi yolculuğu, bu maçla yeni bir aşamaya giriyor. Union Saint-Gilloise karşısında alınacak bir galibiyet veya olumlu bir sonuç, sarı-lacivertlilerin Avrupa'daki yolculuğunda büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olacak. Teknik direktör ve oyuncular, bu önemli karşılaşma için yoğun bir hazırlık sürecinden geçti.

Fenerbahçe'nin Avrupa hedefi

Sarı-lacivertli takım, Avrupa sahnesindeki varlığını güçlendirme ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha ileri gitme hedefiyle Belçika'ya gidiyor. Takımın deneyimli isimleri ve genç yetenekleri, bu zorlu mücadelede Fenerbahçe'nin adını bir kez daha Avrupa'da duyurmanın peşinde.