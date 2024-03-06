Hız, lüks ve felaket sonrası Mısır’a kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında o karar çıktı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde gerçekleşen ve Oğuz Murat Acı'nın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan trafik kazası sonrası, ünlü yazar Eylem Tok ve ehliyetsiz oğlu Timur Cihantimur'un Mısır'a kaçışı gündemi sarstı. Bu olay, adalete erişim, ünlülerin yargı önündeki sorumlulukları ve uluslararası kaçış vakaları açısından dikkat çekici bir örnek teşkil etmektedir.

Trajik kaza ve sonrası kaçış

1 Mart'ta Eyüpsultan'da meydana gelen ve 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan kaza, toplumda büyük bir üzüntü yarattı. Kazaya, yazar Eylem Tok'un 16 yaşındaki ehliyetsiz oğlu Timur Cihantimur'un kullandığı 34 EGG 06 plakalı Porsche marka lüks araç sebep oldu. Olayın ardından anne ve oğul, hızla kaza yerinden uzaklaşarak bir başka araçla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Saat 02.00 sularında havalimanından ayrılan ikili, Mısır'a kaçarak Türk adalet sisteminin elinden sıyrılmış oldu.

Hukuki süreç ve yakalama kararı

Kaza sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu durum, yasal takibin sınırlarını aşan vakaların uluslararası boyutta nasıl ele alınması gerektiğine dair önemli soruları beraberinde getiriyor. Ayrıca, ünlü bir yazar olan Eylem Tok'un olaya karışması, ünlülerin hukuk karşısındaki sorumlulukları ve toplumsal imajları üzerindeki etkileri açısından da dikkat çekici bir vaka olarak öne çıkıyor.

Toplumsal tepkiler ve adalet arayışı

Bu trajik olay, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli platformlarda geniş yankı buldu. Kamuoyu, adaletin sağlanması ve benzer durumların önlenmesi için gerekli adımların atılmasını talep ediyor. Özellikle, ehliyetsiz sürücülerin yol açtığı kazalar ve ünlülerin yargı karşısında adil bir şekilde hesap vermesi gerektiği vurgulanıyor.