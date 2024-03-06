- Kültür-Sanat

BAİBÜ’den yaşlılara eğitim fırsatı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), "Birlikte Öğrenme Üniversitesi" programıyla 60 yaş ve üzeri vatandaşlara kapılarını açıyor. Bilim, kültür, sanat ve spor gibi çeşitli alanlarda eğitimler sunacak olan bu program, üniversitenin Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliğiyle hayata geçirildi.

Anadolu Ajansı
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BAİBÜ’den yaşlılara eğitim fırsatı mask
BAİBÜ’den yaşlılara eğitim fırsatı
BAİBÜ’den yaşlılara eğitim fırsatı
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Eğitimden Yaş Sınırı Kalkıyor

Programın açılış töreni, üniversitenin Ziraat Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Törende konuşan Bolu Valisi Erkan Kılıç, eğitimin yaşam boyu sürekliliğinin önemine vurgu yaparak, yaşlıların eğitimden uzak kalmamasının ve sosyalleşmesinin önemine dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise, üniversitelerin toplumsal katkı faaliyetlerinde önemli roller üstlendiğini belirterek, "Birlikte Öğrenme Üniversitesi" programının bu anlamda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

BAİBÜ’den yaşlılara eğitim fırsatı

Kültürel ve Sosyal İntegrasyon

Program, 60 yaş üstündeki 42 öğrenciyle oryantasyon eğitimi alarak başladı. Haftada iki gün düzenlenecek olan eğitimlerle, yaşlı vatandaşların bilgi ve becerilerini artırması, kültürel ve sosyal olarak daha aktif hale gelmeleri hedefleniyor. Açılış törenine, siyasi parti temsilcileri, üniversitenin akademik ve idari personeli ile birlikte çeşitli paydaş kurumların yöneticileri katıldı.BAİBÜ’den yaşlılara eğitim fırsatı

Bu program, BAİBÜ'nün topluma hizmet misyonunu pekiştiren, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artıran bir girişim olarak öne çıkıyor. Eğitim, sanat ve sporun birleştiği bu eğitim yolculuğu, yaşlı bireylerin hayatlarına yeni bir soluk getiriyor.

# eğitim

06 Mar 2024 - 13:54 Bolu- Kültür-Sanat

Mahreç  Anadolu Ajansı

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