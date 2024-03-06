BAİBÜ’den yaşlılara eğitim fırsatı

Eğitimden Yaş Sınırı Kalkıyor

Programın açılış töreni, üniversitenin Ziraat Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Törende konuşan Bolu Valisi Erkan Kılıç, eğitimin yaşam boyu sürekliliğinin önemine vurgu yaparak, yaşlıların eğitimden uzak kalmamasının ve sosyalleşmesinin önemine dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise, üniversitelerin toplumsal katkı faaliyetlerinde önemli roller üstlendiğini belirterek, "Birlikte Öğrenme Üniversitesi" programının bu anlamda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Kültürel ve Sosyal İntegrasyon

Program, 60 yaş üstündeki 42 öğrenciyle oryantasyon eğitimi alarak başladı. Haftada iki gün düzenlenecek olan eğitimlerle, yaşlı vatandaşların bilgi ve becerilerini artırması, kültürel ve sosyal olarak daha aktif hale gelmeleri hedefleniyor. Açılış törenine, siyasi parti temsilcileri, üniversitenin akademik ve idari personeli ile birlikte çeşitli paydaş kurumların yöneticileri katıldı.

Bu program, BAİBÜ'nün topluma hizmet misyonunu pekiştiren, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artıran bir girişim olarak öne çıkıyor. Eğitim, sanat ve sporun birleştiği bu eğitim yolculuğu, yaşlı bireylerin hayatlarına yeni bir soluk getiriyor.