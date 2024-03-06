BAİBÜ’den yaşlılara eğitim fırsatı

Eğitimden Yaş Sınırı Kalkıyor
Programın açılış töreni, üniversitenin Ziraat Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Törende konuşan Bolu Valisi Erkan Kılıç, eğitimin yaşam boyu sürekliliğinin önemine vurgu yaparak, yaşlıların eğitimden uzak kalmamasının ve sosyalleşmesinin önemine dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise, üniversitelerin toplumsal katkı faaliyetlerinde önemli roller üstlendiğini belirterek, "Birlikte Öğrenme Üniversitesi" programının bu anlamda önemli bir adım olduğunu ifade etti.
Kültürel ve Sosyal İntegrasyon
Program, 60 yaş üstündeki 42 öğrenciyle oryantasyon eğitimi alarak başladı. Haftada iki gün düzenlenecek olan eğitimlerle, yaşlı vatandaşların bilgi ve becerilerini artırması, kültürel ve sosyal olarak daha aktif hale gelmeleri hedefleniyor. Açılış törenine, siyasi parti temsilcileri, üniversitenin akademik ve idari personeli ile birlikte çeşitli paydaş kurumların yöneticileri katıldı.
Bu program, BAİBÜ'nün topluma hizmet misyonunu pekiştiren, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artıran bir girişim olarak öne çıkıyor. Eğitim, sanat ve sporun birleştiği bu eğitim yolculuğu, yaşlı bireylerin hayatlarına yeni bir soluk getiriyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.