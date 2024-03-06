06 Mar 2024 - 14:13- Yaşam G:

Bolu'da baharı bekleyen daha çok bekler.. Karadeniz, İ ç Anadolu kışlık kazakları tekrar çıkartacak! Güneşe aldanmayın!

Ülkenin dört bir yanını etkisi altına alacak yoğun yağışlar için Meteoroloji Uzmanı Meteoroloji Bey'den önemli uyarılar geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, alçak basınç sistemi doğu bölgelerine doğru hareket ediyor ve bu durum, Karadeniz'den İç Anadolu'nun doğusuna, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile güneyinden Güneydoğu Anadolu'nun doğusuna kadar geniş bir alanda yağışları beraberinde getiriyor. Beklenen yağışların büyük bir kısmı yağmur şeklinde olacak.

Haber Merkezi
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Bolu'da baharı bekleyen daha çok bekler.. Karadeniz, İ ç Anadolu kışlık kazakları tekrar çıkartacak! Güneşe aldanmayın! mask

Doğu Karadeniz yaylalarında kar yağışı beklenirken, iç kesimlerde Gümüşhane ve Bayburt'ta karla karışık yağmur ve bu illerin yüksek kesimlerinde ise kar yağışının etkili olması öngörülüyor. Ardahan, karın beyaz örtüsüyle kaplanırken, Kars'ta karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı yaşanacak.

Erzurum ve Ağrı'da başlayacak kar yağışı, zamanla karla karışık yağmura dönüşecek.

Bitlis'te yağmur ve karla karışık yağmurun hava durumuna hakim olması beklenirken, dağlık ve tepelik alanlarda kar yağışı şehir merkezlerindeki vatandaşları kıskandıracak.

Hakkari'de ise yeni günün ilk saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli kar yağışı sabaha kadar sürecek.

Günün ilerleyen saatlerinde Trakya, akşam saatlerinde ise Ege kıyıları, Marmara ve İstanbul yağmurlu havanın etkisine girecek.

Meteoroloji uzmanı Meteoroloji Bey, vatandaşları olası su baskınları, buzlanma, don olayı gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

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06 Mar 2024 - 14:13 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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