Bolu'da baharı bekleyen daha çok bekler.. Karadeniz, İç Anadolu kışlık kazakları tekrar çıkartacak! Güneşe aldanmayın!

Doğu Karadeniz yaylalarında kar yağışı beklenirken, iç kesimlerde Gümüşhane ve Bayburt'ta karla karışık yağmur ve bu illerin yüksek kesimlerinde ise kar yağışının etkili olması öngörülüyor. Ardahan, karın beyaz örtüsüyle kaplanırken, Kars'ta karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı yaşanacak.
Erzurum ve Ağrı'da başlayacak kar yağışı, zamanla karla karışık yağmura dönüşecek.
Bitlis'te yağmur ve karla karışık yağmurun hava durumuna hakim olması beklenirken, dağlık ve tepelik alanlarda kar yağışı şehir merkezlerindeki vatandaşları kıskandıracak.
Hakkari'de ise yeni günün ilk saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli kar yağışı sabaha kadar sürecek.
Günün ilerleyen saatlerinde Trakya, akşam saatlerinde ise Ege kıyıları, Marmara ve İstanbul yağmurlu havanın etkisine girecek.
Meteoroloji uzmanı Meteoroloji Bey, vatandaşları olası su baskınları, buzlanma, don olayı gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.
7 Mart 2024
Alçak Basınc doğu bölgelere çekiliyor.
Karadeniz-İç Anadolu doğusu-Doğu Anadolu kuzeyi ve doğusu ile güneyinde-Güneydoğu Anadolu doğusunda yağış bekleniyor genellikle yağmur şeklinde?
Bu yağışlar Doğu Karadeniz yaylalarında kar ❄️,iç kesimlerde Gümüşhane-Bayburt… pic.twitter.com/L3k7Fi1pmj
— METEOROLOJİ BEY (@MeteorolojiBey) March 6, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.