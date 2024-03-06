Dizi ve tiyatro dünyasının parlayan yıldızı Efe Deprem, hayatını kaybetti

41 yaşındaki yetenekli sanatçı, Kağıthane Çağlayan metrobüs durağı yakınlarında, Mecidiyeköy istikametine doğru seyir halindeyken, kontrolünü kaybettiği motosikletiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Deprem, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.
Kaza Anı ve Sonrası
Kazanın gerçekleştiği yer olan D-100 Karayolu, özellikle akşam saatlerinde yoğun trafiğin yaşandığı bir güzergah olarak biliniyor. Efe Deprem'in kaza yaptığı saat 19.30 sıralarında, alınan bilgilere göre, deneyimli oyuncu motosikletinin hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki bariyerlere çarparak savruldu. İlk müdahaleyi olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptı, ancak Deprem'in durumu çok ciddiydi ve hemen hastaneye nakledildi.
Veda Töreni
Sanat camiası ve sevenleri, Efe Deprem'in ani ölümüyle büyük bir şok ve üzüntü yaşadı. Deprem'in cenazesi, ağabeyi Mete Deprem tarafından teslim alındı ve sevilen sanatçı için Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde Perşembe günü ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Ardından Deprem, ailesi, dostları ve hayranlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanacak.
Efe Deprem'in vefatı, hem sanat dünyasında hem de geniş bir hayran kitlesinde derin bir üzüntü bıraktı. Başarılı oyunculuğu ve sahne performanslarıyla tanınan Deprem, geride unutulmaz bir miras ve sayısız hayran bırakarak bu dünyadan ayrıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.