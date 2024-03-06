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Kapıyı açtığında şok oldu! 3 metre üzerine devriliyordu.. Hava forum Amerika'da keyifler yerinde diye paylaştı!

Dışarı çıkmak için kapıyı açan Amerikalı adam kapıyı açtığında şok oldu.. 3 metrelik dev kütle üzerine devriliyordu..

Haber Merkezi
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Kapıyı açtığında şok oldu! 3 metre üzerine devriliyordu.. Hava forum Amerika'da keyifler yerinde diye paylaştı! mask
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ABD'de yaşayanlar, son zamanlarda pek de alışık olmadıkları bir manzarayla karşı karşıya kaldılar.

Sosyal medyada paylaşılan ve hava forumlarındaki meteoroloji uzmanları tarafından da doğrulanmış bir video, ülkenin bazı bölgelerinde karın nasıl bir "beyaz duvar" oluşturduğunu gözler önüne seriyor.

Videoda, bir ev sahibi kapısını açmaya çalışırken, neredeyse 3 metre yüksekliğindeki kar kütlesinin önünde şaşkınlık içinde duruyor.

Bu olay, kış mevsiminin şiddetini ve beklenmedik yüzünü bir kez daha gösterirken, meteoroloji uzmanları bu tip olayların daha sık yaşanabileceğine dair uyarılarda bulunuyor.

İklim değişikliği ve global ısınmanın etkileriyle birlikte, mevsim normallerinin dışında seyreden hava olayları artık daha fazla dikkat çekiyor.

Evlerine adeta hapsolan insanlar, sosyal medyada kar ile mücadelelerini paylaşarak, bu sıra dışı durumun üstesinden gelmeye çalışıyorlar.

Yerel yetkililer, vatandaşları olası don ve buzlanma tehlikelerine karşı uyarırken, acil durum ekipleri de kapalı yolları açmak ve mahsur kalanları kurtarmak için seferber olmuş durumda.

Bu olağanüstü kış manzarası, doğanın gücü karşısında insanların ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Meteoroloji uzmanları, hava durumunu yakından takip etmeye ve olası uyarılara karşı dikkatli olmaya çağırıyor.

# meteoroloji, iklim

06 Mar 2024 - 14:57 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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